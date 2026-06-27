NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
HX6322/04
HX6340
Abonnement verfügbar
Integriertes Bluetooth®
Coaching-App
2 Bürstenköpfe
2 Modi
Interaktiver Spaß und Philips Sonicare Technologie
Mit der Philips Sonicare For Kids Zahnbürste und der App lernen Kinder sich selbstständig richtig die Zähne zu putzen. Die App synchronisiert sich über Bluetooth mit der Schallzahnbürste Ihres Kindes und zeigt richtige Putztechniken und Fortschritte beim Putzverhalten an. Kinder können sehen, wie gut sie putzen und tolle Belohnungen für eine gute Ausführung erhalten. 98 % der befragten Eltern gaben an, dass es mit der lehrreichen und effektiven App einfacher ist, ihre Kinder zum längeren und besseren Putzen zu motivieren.
Die Philips Sonicare For Kids Zahnbürste und die App sorgen für viel mehr Spaß beim Zähneputzen. Zentrale Figur der App ist der liebenswerte Sparkly, der äußerst gerne saubere Zähne hat. Kinder kümmern sich um Sparkly, während der Putz-Trainer der App sie motiviert, länger und besser zu putzen. Jedes Mal, wenn Ihr Kind gut putzt, wird Sparkly zufriedener, und jedes erfolgreiche Putzen wird belohnt. Kinder können Zubehör zur Personalisierung ihres Sparkly entsperren, oder Sie können Nahrungsmittel für Sparkly gewinnen, der gerne Gesundes isst. Eltern können sogar selbst Belohnungen auswählen, die in die App eingefügt werden sollen.
4.3
von 5
571
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Jack259Jack
27/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Hochwertiges Produkt, das auch Kinder anspricht!
Das Produkt ist wirklich sehr gut und unser Enkel hat ebenfalls Spass am Zähneputzen... Schade nur, dass die Ersatzprodukte im Handel preiswerter sind als beim Hersteller...
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6352/42 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Date of Use 2026-06-27
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6352/42 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Date of Use 2026-06-27
Fluffyoms
23/11/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Vorteile
Das Kind hat spass beim Zähneputzen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6322/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6322/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Steffi1980
24/10/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Endlich entspanntes Zähneputzen
Seitdem unser Sohn die Zahnbürste mit der App nutzt, hat er endlich komplett saubere Zähne ohne Gezeter und wir haben vorgestern ein Lob von der Zahnärztin bekommen. Die App arbeitet mit Belohnungen fürs Zähneputzen. Zusätzlich lasst sich Sparky auch noch kraulen und kitzeln. Essen gibt es für Sparky nur vor dem Zähneputzen, hinterher nimmt das kleine Fellmonster nichts mehr, so dass unser Sohn das sofort für sich übernommen hat. Die Zahnputztipps sind auch für Erwachsene interessant.
Vorteile
Leichte Handhabung, in Verbindung mit der App eher Spiel als langweiliges Zähneputzen
Nachteile
Gibt keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6322/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6322/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
der befragten Eltern im Vergleich mit der alleinigen Verwendung einer Handzahnbürste
als bei einer Handzahnbürste
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag
Umfrage unter US-Zahnärzten mit Kindern zwischen 4 und 10 Jahren