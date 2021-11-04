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Philips Sonicare 2 SeriesElektrische Schallzahnbürste

HX6232/20

HX6250-09

4.4
| (223) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque*
Bietet hervorragende Plaque-Entfernung auf Knopfdruck
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

* im Vergleich zu einer Handzahnbürste

Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque*

  • 1 Putzprogramm

  • 2 Bürstenköpfe

Bis zu 7 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Bis zu 7 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.

Weißere Zähne in nur einer Woche

Weißere Zähne in nur einer Woche

Stecken Sie den W2 Optimal White Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erreichen. Mit seinen dicht platzierten, zentralen Borsten zur Entfernung von Verfärbungen macht dieser Bürstenkopf Ihre Zähne klinisch erwiesen in nur einer Woche weißer.

Bessere Plaque-Entfernung zur Reduzierung von Karies

Bessere Plaque-Entfernung zur Reduzierung von Karies

Ermöglicht eine gründlichere Plaque-Entfernung und macht die hinteren Backenzähne leichter erreichbar; zweimal tägliches Zähneputzen mit dieser Bürste kann dabei helfen, Karies zu verringern.

Technische Daten

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4.4

von 5

223

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

04/11/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Etwas dick in der Form, aber 2. rangig

Ich musste meine alte Zahnbürste trotz guter Pflege nach 4 Jahren wegen Aufgabe des Akku verschrotten. Da war zwar keine von Philips, aber war dennoch der Grund das es eine Neue werden musste. Da ich auch etwas aufs Geld gucken musste, ich aber von den Produkten von Philips überzeugt bin, habe ich mich für dieses Modell entschieden. Was soll ich sagen? Sie ist sehr gut in meinen Augen. Allerdings hatte ich noch nie ein Produkt welches die 100 Euro Marke in der Anschaffung überschreitet. Also, ich bleibe im günstigen Bereich. Dennoch, sie ist leiser, sie vibriert herrlich und ich bin mit dem Gefühl im Mund nach der Anwendung sehr zufrieden. Das bedeutet also volle Punktzahl. Eine Sache, wenn ich was meckern darf, wäre nur die Tatsache das sie ausgeht nach 2 Minuten und nicht einfach eine andere Vibration benutzt, wie es meine alte Zahnbürste gemacht hat. Ob das nun ein Nachteil ist, bleibt Ansichtssache. Vorher habe ich eben immer noch ein wenig nachgeputzt, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Oder wenn man mal nicht so genau bei der Sache war und eine Region noch nicht bearbeitet hatte. Bei dieser Bürste müsste man eben nochmal einfach erneut einschalten. Was ja kein Beinbruch ist. Aber, ich muss auch zugeben das die Tatsache des Ausschaltens mich dazu erzogen hat, es wirklich alle 30 Sekunden die jeweilige Mundregion zu reinigen. Der Vorteil daraus ist, der Akku hält einfach länger, was logisch ist, wenn die Bürste nur 2 Minuten am Stück läuft und nicht 3 beispielsweise. Also, auch wieder eine gute Sache und doch kein wirklicher Nachteil.

Vorteile

leise genug, Vibration nicht unangenehm, Putzleistung in Ordnung

Nachteile

etwas dick in der Hand und im Waschbeutel bei Reisen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2 Series HX6232/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2 Series HX6232/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

29/08/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Lange Haltbarkeit

Die aufsteckbürsten sind sehr gut und halten sehr lange

Vorteile

Lange Haltbarkeit verschiedene härtegrade

Nachteile

Nichts

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2 Series HX6232/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Diese Bewertung wurde für 2 Series HX6232/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

20/05/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Produkt ist einwandfrei, angenehm

Habe auf Empfehlung meines Zahnarztes gekauft. Bin angenehm überrascht und voll zufrieden.

Vorteile

angenehme schonende Zahnreinigung

Nachteile

bisher keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2 Series HX6232/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2 Series HX6232/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. Removes up to 7x more plaque vs. a manual toothbrush