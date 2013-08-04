NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
3 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.
Dank des einzigartigen angewinkelten Bürstenkopfes dieser Zahnbürste erreichen Sie die Backenzähne besser und können so Plaque an diesen schwer erreichbaren Stellen einfacher entfernen.
Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.
4.4
von 5
35
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
chris2655
04/08/2013
Österreich
Das Produkt ist sehr gut
Das Gerät ist technisch ausgereift. Das Gerät ist sehr alltagstauglich.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6782/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6782/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Jarabe
16/04/2013
Suisse
Super
Einfach ein Spitzen Produkt. Nur zu Empfehlen. Handlich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6782/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6782/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Sidewalk
10/04/2013
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Practical and portable
Very compact, easy to use and convenient size to stow away in baggage. Would recommend for travel use. Excellent.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste