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  • Weißere, gesündere Zähne
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Eingestellt

Philips Sonicare HealthyWhiteElektrische Schallzahnbürste

HX6732/42

4.3
| (101) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.
Weißere, gesündere Zähne
Jeder liebt ein strahlend weißes Lächeln. Bringen Sie das natürliche Weiß Ihrer Zähne zum Strahlen. Mit der regelmäßig verwendeten Clean- & White-Einstellung entfernt die elektrische Sonicare HealthyWhite Zahnbürste erwiesenermaßen einen Großteil der täglichen Verfärbungen in gerade einmal zwei Wochen. *EAN: 8710103703174
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Die ultimative Zahnbürste für weißere Zähne

Weißere, gesündere Zähne

  • 3 Putzprogramme

  • 2 Bürstenköpfe

  • 2 Zungenreiniger

Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.

Sensitive-Putzprogramm: Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch

Sensitive-Putzprogramm: Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch

Philips Sonicare Zahnbürste mit Sensitive-Putzprogramm: Sanfte, aber dennoch gründliche Reinigung bei empfindlichem Zahnfleisch.

Clean- und White-Putzprogramme: Entfernen nachweislich Verfärbungen

Clean- und White-Putzprogramme: Entfernen nachweislich Verfärbungen

Mit dem zweiminütigen Clean-Putzprogramm und der zusätzlichen White-Einstellung (30 Sekunden) können Sie speziell die sichtbaren Schneidezähne gründlich reinigen. Dadurch reduzieren Sie alltägliche Verfärbungen, z. B. durch Kaffee, Tee, Tabak und Rotwein. Ihre Zähne werden so in nur 2 Wochen um 2 Stufen weißer.*

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

101

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

16/07/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Einfach toll

Diese 3 Stufen sind einfach klasse. Sehr gute Reinigung

Vorteile

Gründliche Reinigung

Nachteile

bisher keine bemerkt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

09/06/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Preisgünstig und gut

Preisgünstige Schallzahnbürste für das normale Reinigen er Zähne. Timer für die 4 Sektoren ist gut spürbar. Reinigung einfach. Eine Akkuladung hält sehr lange, daher muss das Ladegerät für Kurzreisen nicht mit ins Gepäck. Negativ: Weichmacher im Plastik/Gummi (Einschaltknopf, z.T. Rückseitenbeschichtung) - wird nach einiger Zeit klebrig und ist das erste Teil das dann mal verschleisst. Insgesamt gutes Produkt und einfache Handhabung.

Vorteile

einfach, praktisch, gut

Nachteile

Weichmacher im Plastik-Einschaltknopf bzw. Gummi.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

01/06/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr zufrieden

Meine Frau hat schon lange eine solche E Zahnbürste und ich war skeptisch. Am Anfang eine Umstellung aber es lohnt. Man putzt mehr und vor allem besser. Gute Massage des Zahnfleisch. Bin begeistert. Jetzt sollte nur der Akku noch lange halten dann wäre das Produkt sensationell.

Vorteile

Sauberes Putzen. Einfach im Handling. Hält mind. eine Woche mit einer Akkuladung

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6732/42 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm

  2. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste