NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
1 Putzprogramm
2 Bürstenköpfe
Die Philips Sonicare ist eine sanfte elektrische Zahnbürste und eignet sich bei Zahnspangen (Bürstenköpfe nutzen sich beim Putzen von Zahnspangen schneller ab), Füllungen, Kronen, Veneers und Zahnfleischtaschen.
Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.
Der 2-Minuten-Timer dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.
4.3
von 5
1094
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Flash1011
11/02/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Zahnbürsten
Wir haben die Zahnbürsten seit einem halben Jahr und ich bin sehr zufrieden. Die Akkulaufzeit ist hervorragend, ich habe bisher nur 2 Mal das Akku laden müssen. Mir gefällt es sehr gut, dass sie immer nach 30 Sek kurz Vibriert. Die Vibration der Zahnbürste ist sehr angenehm, sodass man auch ohne Schmerzen über das Zahnfleisch bis in diese Ecke reinigen kann.
Vorteile
Hohe Akku Laufzeit, angenehme Vibration
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/02 Doppelpack - Elektrische Schallzahnbürsten verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/02 Doppelpack - Elektrische Schallzahnbürsten verfasst
FranktheTank aus J
20/01/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute einfache, preiswerte elektrische Zahnbür
Wir sind mit der Zahnbürste sehr zufrieden. Auch der Austausch unserer defekten Zahnbürste war schnell und unkompliziert
Vorteile
Gründliche preiswerte Zahnreinigung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/45 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/45 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Schnacha
17/01/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Top Artikel
Ich bin sehr froh, dass wir uns diese Zahnbürsten vor über einem Jahr gekauft haben. Die ganze Familie hat sie und alle kommen gut zurecht.
Vorteile
Mehr Spaß, sauberere Zähne
Nachteile
???
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/02 Doppelpack - Elektrische Schallzahnbürsten verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/02 Doppelpack - Elektrische Schallzahnbürsten verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste