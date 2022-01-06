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  • Hervorragende Reinigung der Zahnzwischenräume
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  • Hervorragende Reinigung der Zahnzwischenräume
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  • Hervorragende Reinigung der Zahnzwischenräume
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Eingestellt

Philips Sonicare FlexCare+Elektrische Schallzahnbürste

HX6972/35

4.3
| (840) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.
Hervorragende Reinigung der Zahnzwischenräume
Die elektrische Schallzahnbürste FlexCare+ kombiniert unsere Sonicare Schalltechnologie mit 5 Putzprogrammen und ist somit Ihre Lösung für eine umfassende Zahnfleischpflege. Jetzt können Sie die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen verbessern.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Zahnbürste für eine sanfte Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch

Hervorragende Reinigung der Zahnzwischenräume

  • 5 Putzprogramme

  • 2 Bürstenköpfe

  • 2 Handstücke

  • UV-Reinigungsstation für Bürstenköpfe

Speziell entwickelt, um dank langer Borsten gründlich zu reinigen

Speziell entwickelt, um dank langer Borsten gründlich zu reinigen

Der Philips Sonicare InterCare Zahnbürstenkopf verfügt über extra lange und dichte Borsten, um verstecktes Plaque tief in den Zahnzwischenräumen und an anderen, schwer zu reinigenden Stellen zu entfernen.

Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Diese elektrische Philips Sonicare Zahnbürste bietet eine optimale Reinigung entlang des Zahnfleischrands für eine bessere Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur zwei Wochen. Bis zu 6 Mal bessere Plaque-Entfernung am Zahnfleischrand als mit einer Handzahnbürste.

Fünf unterschiedliche Putzprogramme für ein besseres Reinigungserlebnis

Fünf unterschiedliche Putzprogramme für ein besseres Reinigungserlebnis

Die fünf Programme umfassen ein Clean-Putzprogramm für hervorragende Reinigung in zwei Minuten, ein Sensitive-Putzprogramm für die sanfte, aber gründliche Reinigung des Zahnfleisches, ein Refresh-Putzprogramm für eine schnelle einminütige Reinigung, ein Massage-Putzprogramm zur Stimulierung des Zahnfleisches und ein Gum Care-Putzprogramm, das für eine gute Gesundheit des Zahnfleisches sorgt.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

840

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

06/01/2022

Deutschland

Deutschland

Nutzung der Sonicare verbessert Zustand der Zähne

Seit der Nutzung der Sonicare wird beim Zahnarztbesuch weniger Reparatur erforderlich. Der Zustand von Zahnfleisch und Zähnen hat sich gebessert und ist stabil. Zahnpflege ist leicht und optimal.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

28/04/2021

Deutschland

Deutschland

hält was es verspricht

ich habe diee Zahnbürste für mich und meinen Mann gekauft und wir sind rundum zufrieden ! ich habe sehr empfindliche zähne und Zahnfleisch deshalb habe ich mich damals für eine schallzahnbürste endschieden. sie reinigt sehr sanft und meine zähne fühlen sich sehr sauber und glatt an

Vorteile

schnell und leise

Nachteile

keine

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Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

31/12/2020

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Produkt

reinigt gründlich, bin sehr zufrieden - würde das gleiche Produkt wieder kaufen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

  2. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm