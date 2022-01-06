Beste Zahnbürste ever. Die Putzprogramme: Clean, GumCare, Refresh, Sensitiv und besonders das Massage Programm zuschaltbar einfach super. Auf Refresh hätte ich verzichten können aber die anderen sind einfach sinnvoll. Leider gibt es das Massage Programm in den neuen Zahnbürsten nicht mehr. Weiterhin die UV Lampe mit der ich die Bürstenköpfe reinigen kann. Einfach genial. Leider gibt es diese UV Station auch nicht mehr bei den neuen Zahnbürsten. Obwohl genau das benötigt wird wenn man Paradontose bzw. Zahnfleischprobleme hat. Dann dieses komplette Paket 2 Zahnbürsten, UV, Reiseetui kaufen zu können war auch super. Leider gibt es so ein Komplettangebot zu einen halbwegs humanen Preis ca. 160 - 170 Euro auch nicht mehr. Könnt ihr nicht nochmal so etwas ähnliches (Clean, Sensitiv und besonders Massage und besonders UV Station) am besten im Doppelpack wieder auflegen? Massage und UV waren einfach innovativ und notwendig für Paradontosepatienten und hilfreich andere Kunden für optimale Zahnpflege. Verstehe gar nicht warum es diese Zahnbürste bzw das nicht mehr gibt.??????