NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
5 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
2 Handstücke
UV-Reinigungsstation für Bürstenköpfe
Der Philips Sonicare InterCare Zahnbürstenkopf verfügt über extra lange und dichte Borsten, um verstecktes Plaque tief in den Zahnzwischenräumen und an anderen, schwer zu reinigenden Stellen zu entfernen.
Diese elektrische Philips Sonicare Zahnbürste bietet eine optimale Reinigung entlang des Zahnfleischrands für eine bessere Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur zwei Wochen. Bis zu 6 Mal bessere Plaque-Entfernung am Zahnfleischrand als mit einer Handzahnbürste.
Die fünf Programme umfassen ein Clean-Putzprogramm für hervorragende Reinigung in zwei Minuten, ein Sensitive-Putzprogramm für die sanfte, aber gründliche Reinigung des Zahnfleisches, ein Refresh-Putzprogramm für eine schnelle einminütige Reinigung, ein Massage-Putzprogramm zur Stimulierung des Zahnfleisches und ein Gum Care-Putzprogramm, das für eine gute Gesundheit des Zahnfleisches sorgt.
4.3
von 5
840
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
HJK101
06/01/2022
Deutschland
Nutzung der Sonicare verbessert Zustand der Zähne
Seit der Nutzung der Sonicare wird beim Zahnarztbesuch weniger Reparatur erforderlich. Der Zustand von Zahnfleisch und Zähnen hat sich gebessert und ist stabil. Zahnpflege ist leicht und optimal.
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Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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ela-mela
28/04/2021
Deutschland
hält was es verspricht
ich habe diee Zahnbürste für mich und meinen Mann gekauft und wir sind rundum zufrieden ! ich habe sehr empfindliche zähne und Zahnfleisch deshalb habe ich mich damals für eine schallzahnbürste endschieden. sie reinigt sehr sanft und meine zähne fühlen sich sehr sauber und glatt an
Vorteile
schnell und leise
Nachteile
keine
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thorsica
31/12/2020
Deutschland
Sehr gutes Produkt
reinigt gründlich, bin sehr zufrieden - würde das gleiche Produkt wieder kaufen
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm