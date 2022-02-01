NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX8331/01
mit 1 Düse
AirFloss Ultra entfernt bis zu 99,9 % Plaque an behandelten Stellen.***
Die klinisch erwiesene Kombination aus Luft- und Mikrotröpfchen reinigt sanft und effektiv die Zahnzwischenräume und den Zahnfleischrand.
Die Reinigung der Zahnzwischenräume ist sehr wichtig für die gesamte Mundgesundheit. Der AirFloss Ultra macht es Ihnen leicht, die Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen und gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit werden zu lassen.
3.7
von 5
934
Bewertungen
Micha B.
01/02/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bin sehr zufrieden
Gerät funktioniert einwandfrei, Wasserstrahl ist nicht zu hart und nicht zu weich. Nützliche Einstellung für zwei oder drei Sprühstöße. Akku hält bei einmal täglicher Benutzung locker zwei Wochen.
Vorteile
Angenehme Stärke der Sprühstöße
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HX8341/01 AirFloss Ultra – Testmodell verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HX8341/01 AirFloss Ultra – Testmodell verfasst
Finken!
30/11/2021
Deutschland
sehr gründlich!!!!
Keine Probleme mehr beim Zahnarzt. Sehr zufrieden -
Vorteile
sehr handlich
Nachteile
High tech
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss Ultra HX8431/01 AirFloss Ultra – Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss Ultra HX8431/01 AirFloss Ultra – Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst
Kojak62
31/01/2021
Deutschland
Absolut TOP!
Das AirFloss ultra ist absolut klasse...lässt sich sehr gut dosieren und hat genau den richtigen Luftdruck um meine Zahnzwischenräume schonend aber dennoch sehr effizient komplett zu reinigen...Das Gerät hat keinen Konkurrenten am Markt!!!
Vorteile
gutes Handling mit ausreichend Druck um Alles sehr gut zu reinigen!
Nachteile
Tank etwas klein und durch den schwarzen Hintergrund im Tank schwer zu füllen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HX8432/03 AirFloss Ultra – Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HX8432/03 AirFloss Ultra – Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst
bei Verwendung in Kombination mit einer Handzahnbürste und einer antimikrobiellen Mundspülung bei Patienten mit leichten bis mittelschweren Zahnfleischentzündungen. AirFloss wurde entwickelt, um Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, bei der täglichen Reinigung der Zahnzwischenräume zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in den Q&A unter der Registerkarte "Support".
Der behandelten Bereiche; in einer Laborstudie, tatsächliche Ergebnisse im Mund können abweichen
Der AirFloss Ultra und Pro sind dasselbe Produkt und unterscheiden sich nur im Namen, abhängig vom Land oder Markt.
je nach verwendeter Sprühstoß-Einstellung