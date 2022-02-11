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  • Gründlichere Plaque-Entfernung
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Eingestellt

Philips Sonicare EasyCleanElektrische Schallzahnbürste

HX6511/02

4.3
| (1094) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.
Gründlichere Plaque-Entfernung
Die besondere dynamische Reinigungswirkung der elektrischen Sonicare Zahnbürste reicht sanft und effektiv bis tief zwischen die Zähne und entlang des Zahnfleischrands.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Die ultimative Sonicare Zahnbürste

Gründlichere Plaque-Entfernung

  • 1 Putzprogramm

  • 1 Bürstenkopf

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können

Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können

Dank des einzigartigen angewinkelten Bürstenkopfes dieser Zahnbürste erreichen Sie die Backenzähne besser und können so Plaque an diesen schwer erreichbaren Stellen einfacher entfernen.

Nachweislich sicher und sanft

Nachweislich sicher und sanft

Die Philips Sonicare ist eine sanfte elektrische Zahnbürste und eignet sich bei Zahnspangen (Bürstenköpfe nutzen sich beim Putzen von Zahnspangen schneller ab), Füllungen, Kronen, Veneers und Zahnfleischtaschen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

1094

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

11/02/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super Zahnbürsten

Wir haben die Zahnbürsten seit einem halben Jahr und ich bin sehr zufrieden. Die Akkulaufzeit ist hervorragend, ich habe bisher nur 2 Mal das Akku laden müssen. Mir gefällt es sehr gut, dass sie immer nach 30 Sek kurz Vibriert. Die Vibration der Zahnbürste ist sehr angenehm, sodass man auch ohne Schmerzen über das Zahnfleisch bis in diese Ecke reinigen kann.

Vorteile

Hohe Akku Laufzeit, angenehme Vibration

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/02 Doppelpack - Elektrische Schallzahnbürsten verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/02 Doppelpack - Elektrische Schallzahnbürsten verfasst

20/01/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute einfache, preiswerte elektrische Zahnbür

Wir sind mit der Zahnbürste sehr zufrieden. Auch der Austausch unserer defekten Zahnbürste war schnell und unkompliziert

Vorteile

Gründliche preiswerte Zahnreinigung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/45 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/45 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

17/01/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Top Artikel

Ich bin sehr froh, dass wir uns diese Zahnbürsten vor über einem Jahr gekauft haben. Die ganze Familie hat sie und alle kommen gut zurecht.

Vorteile

Mehr Spaß, sauberere Zähne

Nachteile

???

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/02 Doppelpack - Elektrische Schallzahnbürsten verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/02 Doppelpack - Elektrische Schallzahnbürsten verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm

  2. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste