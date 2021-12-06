Entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen in nur 1 Woche*

Tag für Tag ein strahlenderes Lächeln, ohne auf Lebensmittel und Getränke verzichten zu müssen, die Verfärbungen hervorrufen können. Diese aufladbare Philips Sonicare Schallzahnbürste entfernt erwiesenermaßen bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur 1 Woche*.