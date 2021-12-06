Eingestellt
Entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen in nur 1 Woche*
Tag für Tag ein strahlenderes Lächeln, ohne auf Lebensmittel und Getränke verzichten zu müssen, die Verfärbungen hervorrufen können. Diese aufladbare Philips Sonicare Schallzahnbürste entfernt erwiesenermaßen bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur 1 Woche*.
2 Stufen
6 individualisierbare Einstellungen
2 Bürstenköpfe
Diese Philips Sonicare Zahnbürste entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur einer Woche.
DiamondClean Bürstenköpfe, die Premium-Bürstenköpfe von Philips Sonicare, zeichnen sich durch diamantförmige Borsten mit mittlerer Härte für die effiziente und dennoch sanfte Plaque-Entfernung aus. Mit dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste erhalten Sie hervorragende Reinigungsergebnisse und weißere Zähne im Vergleich zu einer Handzahnbürste.
2 Minuten Putzen im Clean-Putzprogramm bietet die ultimative Plaque-Entfernung (bei Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer). Das White-Putzprogramm entfernt oberflächliche Verfärbungen, hellt die Zähne auf und poliert sie. Dadurch reduzieren Sie alltägliche Verfärbungen, z. B. durch Kaffee, Tee, Tabak und Rotwein. Ihre Zähne werden so in nur 2 Wochen um 2 Stufen heller.
4.2
von 5
222
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
MK Lüd
06/12/2021
Deutschland
Sie funktioniert großartig
2 Wochen Urlaub ohne Netzteil schafft sie prima, die Zahnreinigung empfinde ich besser als bei den Zahnbürsten mit dem runden Kopf.
Vorteile
Sie liegt sehr gut in der Hand. Lange Akkulaufzeiten.
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8911/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Date of Use 2019-12-06
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Date of Use 2019-12-06
Ichhaltoderso
02/04/2019
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bis jetzt hält Sie durch
Ich hatte bereits vorher 2 Zahnbürsten von Philips. Leider beide kaputt gegangen jedoch konnten diese umgetauscht oder Gutscheine eingelöst werden. Vom Design ist diese wohl nicht die schönste der 3 aber von der Leistung und Akkuzustand bin ich sehr zufrieden. Mal sehen wie lange diese durchhält.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8911/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Oesi
02/04/2019
Deutschland
Bis jetzt hält Sie durch
Ich hatte bereits vorher 2 Zahnbürsten von Philips. Leider beide kaputt gegangen jedoch konnten diese umgetauscht oder Gutscheine eingelöst werden. Vom Design ist diese wohl nicht die schönste der 3 aber von der Leistung und Akkuzustand bin ich sehr zufrieden. Mal sehen wie lange diese durchhält.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8911/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
als mit einer Handzahnbürste
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm