Eingestellt
HX8111/02
Philips AirFloss – Die einfache Art der Zahnzwischenraumreinigung
Wenn Sie nicht regelmäßig Zahnseide zur Zahnreinigung verwenden, erreichen Sie nicht die Bakterien, die sich in den Zahnzwischenräumen ansammeln. Mit dem Philips Sonicare AirFloss können Sie Ihre Zähne täglich gründlich reinigen, ohne mühevolle Reinigung mit Zahnseide.
Wiederaufladbar
mit 1 Düse
Die Microburst-Technologie sorgt für einen schnellen Sprühstoß aus Luft und feinen Wassertropfen zur gründlichen Reinigung von Zahnzwischenräumen, die von einer Zahnbürste nicht erreicht werden können.
Einfache Anwendung per Tastendruck für die einfache Reinigung in 60 Sekunden.
Schlanke, angewinkelte Düse für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Stellen
Auszeichnungen
3.7
von 5
774
Bewertungen
Majlis
27/03/2019
Deutschland
Airfloss ist einfach genial
Airfloss ist: praktisch in der Handhabung, einfach in der Anwendung, Zahnreinigung und Pflege, schonend für das Zahnfleisch, empfohlen von meinem Zahnarzt!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Zockerhoddel
07/02/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Von meiner Zahnärztin empfohlen !
Also habe ich die AirFloss gekauft und bin begeistert. Einfache Handhabung und eine sehr gründliche Zahnzwischenraum-Reinigung, einfacher geht es wirklich nicht. Mit der Zahneide ist es immer umständlich gewesen, aber dieses gehört jetzt der Vergangenheit an.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Klingenstein
07/02/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Von meiner Zahnärztin empfohlen !
Also habe ich die AirFloss gekauft und bin begeistert. Einfache Handhabung und eine sehr gründliche Zahnzwischenraum-Reinigung, einfacher geht es wirklich nicht. Mit der Zahneide ist es immer umständlich gewesen, aber dieses gehört jetzt der Vergangenheit an.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Im Vergleich zu einer Handzahnbürste