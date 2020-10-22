Eingestellt
Support
HX8111/02
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Wo finde ich die Philips Sonicare AirFloss und/oder das Zubehör?
Kann ich mit meinem AirFloss Mundwasser anderer Marken verwenden?
Kann ich den Akku meines Philips Sonicare AirFloss austauschen?
Wie kann ich erkennen, welches Philips Sonicare AirFloss Modell ich habe?
Was bedeuten die Akkuanzeigen auf meinem Philips Sonicare AirFloss?
Kann ich mein Sonicare AirFloss Ladegerät für meine Zahnbürste verwenden?
Kann ich mein Sonicare Ladegerät für andere Zahnbürsten verwenden?
Wie benutze ich meinen Philips Sonicare AirFloss?
Wie reinige ich meinen Philips Sonicare AirFloss?
Wie kann ich meine Philips AirFloss Nachfüll- und Ladestation verwenden?
Mein Philips Sonicare AirFloss ist undicht
Das Handstück meines Philips Sonicare AirFloss muss häufig aufgeladen werden
Die Düse an meinem Philips Sonicare AirFloss lässt sich nicht abziehen oder fällt leicht ab.
Mein Philips Sonicare AirFloss ist nicht mehr so leistungsstark
Mein Philips Sonicare AirFloss gibt Pfeifgeräusche von sich
Die Behälterklappe meines Philips Sonicare AirFloss hat sich gelöst
Die Philips Sonicare Nachfüll- und Ladestation füllt den AirFloss nicht ganz auf
Mein Philips Sonicare AirFloss lässt sich nicht einschalten
Mein Zahnfleisch blutet, wenn ich den Philips Sonicare AirFloss verwende
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts