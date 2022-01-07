NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
1 Putzprogramm
2 Bürstenköpfe
Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.
Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 3 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste. Die wellenförmigen Borsten passen sich den Konturen Ihrer Zähne an, so können Sie auch schwer erreichbare Stellen gründlich putzen.
Es dauert nur 2 Minuten, um Ihre Zähne gründlich zu putzen. Unser 4-Quadranten-Timer informiert Sie, wenn Sie jeden Teil Ihres Mundes lange genug geputzt haben, während unser 2-Minuten-Timer signalisiert, wann Ihre Gesamtzeit abgelaufen ist. Gemeinsam helfen sie Ihnen dabei, immer die empfohlene Putzdauer zu erreichen.
4.3
von 5
312
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
Helpme
07/01/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Zahnbürste
Sehrgute putzergebnisse, Preisleistungsverhältnis OK.
Vorteile
Sehr handlich
Nachteile
Ersatzbürsten sehr teuer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DailyClean 2100 HX3212/61 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DailyClean 2100 HX3212/61 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Britta_1981
10/08/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Die beste Reinigung bei Implantaten
Mit der Schallgeschwindigkeit ist die Reinigung ein Kinderspiel
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DailyClean 2100 HX3212/61 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DailyClean 2100 HX3212/61 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
EXO1990
19/04/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Großartige Leistung
Prima Preis- Leistungsverhältnis, einfache und gute Handhabung, Als Ersatz von Schallzahnbürsten, welche 5 Jahre alt waren und als Gerät defekt gegangen waren.
Vorteile
Einfach, praktisch und gut.
Nachteile
erkenne z.Zt. keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DailyClean 2100 HX3212/61 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DailyClean 2100 HX3212/61 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste