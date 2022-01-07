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  • Bietet klinisch erwiesen eine gründlichere Reinigung*
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Eingestellt

Philips Sonicare DailyClean 2100Elektrische Schallzahnbürste

HX3212/61

4.3
| (312) Bewertungen | 91% empfehlen dieses Produkt.
Bietet klinisch erwiesen eine gründlichere Reinigung*
Entwickelt für einen idealen Übergang von einer Hand- zur elektrischen Schallzahnbürste. Für eine einzigartig gründliche Reinigung und ein glattes Schallzahnbürsten-Gefühl.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung*

Bietet klinisch erwiesen eine gründlichere Reinigung*

  • 1 Putzprogramm

  • 2 Bürstenköpfe

Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 3 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste. Die wellenförmigen Borsten passen sich den Konturen Ihrer Zähne an, so können Sie auch schwer erreichbare Stellen gründlich putzen.

Timer motivieren zu gründlichem Zähneputzen über 2 Minuten

Timer motivieren zu gründlichem Zähneputzen über 2 Minuten

Es dauert nur 2 Minuten, um Ihre Zähne gründlich zu putzen. Unser 4-Quadranten-Timer informiert Sie, wenn Sie jeden Teil Ihres Mundes lange genug geputzt haben, während unser 2-Minuten-Timer signalisiert, wann Ihre Gesamtzeit abgelaufen ist. Gemeinsam helfen sie Ihnen dabei, immer die empfohlene Putzdauer zu erreichen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

312

Bewertungen

91%

empfehlen dieses Produkt.

07/01/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Zahnbürste

Sehrgute putzergebnisse, Preisleistungsverhältnis OK.

Vorteile

Sehr handlich

Nachteile

Ersatzbürsten sehr teuer.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DailyClean 2100 HX3212/61 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DailyClean 2100 HX3212/61 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

10/08/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Die beste Reinigung bei Implantaten

Mit der Schallgeschwindigkeit ist die Reinigung ein Kinderspiel

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DailyClean 2100 HX3212/61 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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19/04/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Großartige Leistung

Prima Preis- Leistungsverhältnis, einfache und gute Handhabung, Als Ersatz von Schallzahnbürsten, welche 5 Jahre alt waren und als Gerät defekt gegangen waren.

Vorteile

Einfach, praktisch und gut.

Nachteile

erkenne z.Zt. keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DailyClean 2100 HX3212/61 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DailyClean 2100 HX3212/61 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste