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    • Saubere Zähne. Ganz sanft. Saubere Zähne. Ganz sanft. Saubere Zähne. Ganz sanft.

      Philips Sonicare ProtectiveClean 4700 Elektrische Schallzahnbürste

      HX6483/52

      Saubere Zähne. Ganz sanft.

      Spüren Sie den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor, während Sie bis zu 10 x mehr Plaque entfernen als mit einer Handzahnbürste

      Alle Vorteile ansehen

      Dieses Produkt ist leider nicht mehr verfügbar

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      ProtectiveClean 4700
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      ProtectiveClean 4700

      Elektrische Schallzahnbürste

      Gesamtzeit

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      Saubere Zähne. Ganz sanft.

      Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste

      • Integrierter Drucksensor
      • 2 Putzprogramme
      • BrushSync Funktion
      Erhöhter Oberflächenkontakt zur Entfernung von Plaque

      Erhöhter Oberflächenkontakt zur Entfernung von Plaque

      Der C3 Premium Bürstenkopf zum Plaque-Schutz bietet Ihnen unsere tiefste Reinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt** und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen* zu erzielen.

      Eine sanfte Erinnerung für mehr Vorsicht

      Eine sanfte Erinnerung für mehr Vorsicht

      Vielleicht bemerken Sie es nicht, wenn Sie beim Putzen zu fest drücken, aber Ihre Zahnbürste tut es. Wenn Patienten Ihr Zahnfleisch zu sehr strapazieren, macht die Zahnbürste ein pulsierendes Geräusch als Erinnerung, weniger Druck auszuüben.

      Clean- und Gum Care-Modus

      Clean- und Gum Care-Modus

      Egal ob Sie sich auf die Plaque-Entfernung oder auf die Pflege und Gesundheit Ihres Zahnfleischs konzentrieren möchten, diese Bürste verfügt über einen passenden Modus: Der Clean-Modus bietet eine hervorragende Reinigung, während der Gum Care-Modus eine zusätzliche Putzminute mit verringerter Leistung hinzufügt, sodass Sie das Zahnfleisch sanft massieren können.

      Verbindet das intelligente Handstück mit den intelligenten Bürstenköpfen

      Verbindet das intelligente Handstück mit den intelligenten Bürstenköpfen

      Eine mikrochipgesteuerte Technologie erkennt und synchronisiert den intelligenten Bürstenkopf mit dem intelligenten Handstück - eine leistungsstarke Kombination. So sind intelligente Erinnerungsfunktionen möglich.

      Patienten holen das Meiste aus ihren Bürstenköpfen heraus

      Patienten holen das Meiste aus ihren Bürstenköpfen heraus

      Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab. Doch auch daran haben wir gedacht: Unsere intelligente Bürstenerkennung weiß, wie lange Patienten ihren Bürstenkopf schon verwenden und mit wie viel Druck sie putzen. Wenn es Zeit zum Austauschen ist, weist eine Anzeige am Handstück darauf hin. So können sie sicher sein, dass der Bürstenkopf dauerhaft gute Ergebnisse liefert.

      Eine tolle Möglichkeit, sich an Ihre neue Zahnbürste zu gewöhnen

      Eine tolle Möglichkeit, sich an Ihre neue Zahnbürste zu gewöhnen

      Etwas Neues zu beginnen, kann gewöhnungsbedürftig sein. Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen daher die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

      Förderung einer gründlichen Reinigung

      Förderung einer gründlichen Reinigung

      Unser 4-Quadranten-Timer teilt Patienten mit, wenn sie ausreichend Zeit mit der Reinigung jeder Mundpartie verbracht haben, während unser 2-Minuten-Timer anzeigt, wann sie die empfohlenen zwei Minuten erreicht haben.

      Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

      Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

      Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

      Technische Daten

      • Leistung

        Stromspannung
        110 bis 220 V

      • Technische Daten

        Betriebsdauer (voller bis leerer Akku)
        Bis zu 2 Wochen
        Batterie
        Wiederaufladbar
        Batterietyp
        Lithium-Ionen

      • Design und Materialausführung

        Farbe
        Weiß-mint

      • Service

        Garantie
        2 Jahre eingeschränkte Garantie

      • Benutzerfreundlichkeit

        Akkuanzeige
        Anzeige zeigt Akkustatus an
        Handstück
        Schlankes, ergonomisches Design
        Handstück-Kompatibilität
        Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe
        Reinigungsdauer
        Bis zu 2 Wochen

      • Artikel enthalten

        Handstück
        1 ProtectiveClean
        Bürstenköpfe
        • 1 C3 Premium zum Plaque-Schutz
        • 1 G3 Premium Gum Care
        • 1 W2c Optimal White (kompakt)
        Reiseetui
        Feste Reisetasche
        Ladegerät
        1

      • Reinigungsleistung

        Leistung
        Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque*
        Vorteile für die Gesundheit
        Verringert Kariesbildung
        Geschwindigkeit
        Bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.
        Timer
        4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer
        Druck-Feedback
        Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

      • Programme

        Clean
        Für ausgezeichnete tägliche Reinigung
        Gum Care
        Massiert sanft das Zahnfleisch

      • Intelligente Sensor-Technologie

        Drucksensor
        Warnmeldungen bei zu starkem Druck
        BrushSync Erinnerungsfunktion
        • So wissen Sie immer, wann
        • Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

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        Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

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      • Sonicare W2 Optimal White Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

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        Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

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