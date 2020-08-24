Patienten holen das Meiste aus ihren Bürstenköpfen heraus

Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab. Doch auch daran haben wir gedacht: Unsere intelligente Bürstenerkennung weiß, wie lange Patienten ihren Bürstenkopf schon verwenden und mit wie viel Druck sie putzen. Wenn es Zeit zum Austauschen ist, weist eine Anzeige am Handstück darauf hin. So können sie sicher sein, dass der Bürstenkopf dauerhaft gute Ergebnisse liefert.