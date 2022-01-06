NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
5 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
UV-Reinigungsstation für Bürstenköpfe
Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.
Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.
Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen.
4.3
von 5
840
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
HJK101
06/01/2022
Deutschland
Nutzung der Sonicare verbessert Zustand der Zähne
Seit der Nutzung der Sonicare wird beim Zahnarztbesuch weniger Reparatur erforderlich. Der Zustand von Zahnfleisch und Zähnen hat sich gebessert und ist stabil. Zahnpflege ist leicht und optimal.
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Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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ela-mela
28/04/2021
Deutschland
hält was es verspricht
ich habe diee Zahnbürste für mich und meinen Mann gekauft und wir sind rundum zufrieden ! ich habe sehr empfindliche zähne und Zahnfleisch deshalb habe ich mich damals für eine schallzahnbürste endschieden. sie reinigt sehr sanft und meine zähne fühlen sich sehr sauber und glatt an
Vorteile
schnell und leise
Nachteile
keine
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thorsica
31/12/2020
Deutschland
Sehr gutes Produkt
reinigt gründlich, bin sehr zufrieden - würde das gleiche Produkt wieder kaufen
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
E. coli, Streptococcus mutans und Herpes simplex
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm