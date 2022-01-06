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  • Umfassende Zahnfleischpflege
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Eingestellt

Philips Sonicare FlexCare+Elektrische Schallzahnbürste

HX6972/10

4.3
| (840) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.
Umfassende Zahnfleischpflege
Die elektrische Schallzahnbürste FlexCare+ kombiniert unsere Schalltechnologie und 5 Putzprogramme und ist somit Ihre Lösung für eine verbesserte Mundgesundheit. Jetzt können Sie die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur 2 Wochen Verwendung verbessern.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Zahnbürste für eine sanfte Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch

Umfassende Zahnfleischpflege

  • 5 Putzprogramme

  • 2 Bürstenköpfe

  • UV-Reinigungsstation für Bürstenköpfe

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.

Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

840

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

06/01/2022

Deutschland

Deutschland

Nutzung der Sonicare verbessert Zustand der Zähne

Seit der Nutzung der Sonicare wird beim Zahnarztbesuch weniger Reparatur erforderlich. Der Zustand von Zahnfleisch und Zähnen hat sich gebessert und ist stabil. Zahnpflege ist leicht und optimal.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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28/04/2021

Deutschland

Deutschland

hält was es verspricht

ich habe diee Zahnbürste für mich und meinen Mann gekauft und wir sind rundum zufrieden ! ich habe sehr empfindliche zähne und Zahnfleisch deshalb habe ich mich damals für eine schallzahnbürste endschieden. sie reinigt sehr sanft und meine zähne fühlen sich sehr sauber und glatt an

Vorteile

schnell und leise

Nachteile

keine

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Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

31/12/2020

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Produkt

reinigt gründlich, bin sehr zufrieden - würde das gleiche Produkt wieder kaufen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. E. coli, Streptococcus mutans und Herpes simplex

  2. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm