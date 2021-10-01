ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Eingestellt

Philips SonicareFlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush

HX9112/02

4.4
| (575) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.
Alle Vorteile anzeigen

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

575

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

01/10/2021

Deutschland

Deutschland

Auch nach vier Jahren noch immer super

Die beste Zahnbürste, die ich je hatte, sowohl von der Handhabung als auch von der Leistung. Meine Zahnärztin ist seither mehr als zufrieden mit meinen Zähnen.

Vorteile

Sehr gute Verarbeitung, auch nach vier Jahren noch kein Leistungsverlust, verschiedene Putzmodi, leicht sauber zu halten

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9111/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9111/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

16/03/2021

Deutschland

Deutschland

Wow!!!!

Der Akku hählt min.21Tage- j.nach wälche Reinigungstärke ich wähle, die Zähne deutlich sauberer. Klasse!

Vorteile

vor allem Akku muss ich nicht ständigt aufladen, und die Zähne spuren das auch

Nachteile

bis jetzt keine!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9111/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9111/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

29/11/2020

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Zahnbürste

Nach nun fast zwei Jahren täglicher Benutzung bin ich immer noch begeistert. Alles funktioniert wie am ersten Tag und der Akku hält und hält, was bei anderen Philips Produkten meiner Erfahrung nach oftmals ganze und gar nicht der Fall ist. Die Putzeigenschaften sind über jeden Zweifel erhaben. Ich habe wirklich nichts an dem Produkt auszusetzen.

Vorteile

Alles

Nachteile

Nichts

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9114/37 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9114/37 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration