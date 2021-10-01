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4.4
von 5
575
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
MyFlexCare17
01/10/2021
Deutschland
Auch nach vier Jahren noch immer super
Die beste Zahnbürste, die ich je hatte, sowohl von der Handhabung als auch von der Leistung. Meine Zahnärztin ist seither mehr als zufrieden mit meinen Zähnen.
Vorteile
Sehr gute Verarbeitung, auch nach vier Jahren noch kein Leistungsverlust, verschiedene Putzmodi, leicht sauber zu halten
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9111/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9111/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Keiti
16/03/2021
Deutschland
Wow!!!!
Der Akku hählt min.21Tage- j.nach wälche Reinigungstärke ich wähle, die Zähne deutlich sauberer. Klasse!
Vorteile
vor allem Akku muss ich nicht ständigt aufladen, und die Zähne spuren das auch
Nachteile
bis jetzt keine!
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Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9111/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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TheScientist
29/11/2020
Deutschland
Sehr gute Zahnbürste
Nach nun fast zwei Jahren täglicher Benutzung bin ich immer noch begeistert. Alles funktioniert wie am ersten Tag und der Akku hält und hält, was bei anderen Philips Produkten meiner Erfahrung nach oftmals ganze und gar nicht der Fall ist. Die Putzeigenschaften sind über jeden Zweifel erhaben. Ich habe wirklich nichts an dem Produkt auszusetzen.
Vorteile
Alles
Nachteile
Nichts
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Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9114/37 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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