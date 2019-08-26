NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX8221/02
mit 1 Düse
AirFloss bietet eine einzigartige Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen, mit der Sie einen Stoß aus Druckluft und Wasser bzw. Mundspülung zwischen Ihre Zähne spülen. Die One-Touch-Aktivierung ist so einfach wie ein Mausklick.
Mit AirFloss können Sie Ihren ganzen Mund in nur 30 Sekunden reinigen. Drücken Sie die Taste einmal für einen einzelnen Stoß, dann bewegen Sie die Spitze weiter und drücken wieder die Taste. Um die neue Autoburst-Funktion zu verwenden, halten Sie die Taste gedrückt und bewegen Sie die Führungsspitze von Zwischenraum zu Zwischenraum. Es wird automatisch jede Sekunde ein Druckluftstoß ausgelöst.
Es ist klinisch erwiesen, dass Sonicare AirFloss die Gesundheit des Zahnfleischs in nur zwei Wochen verbessert.
3.8
von 5
786
Bewertungen
Siegfried
26/08/2019
Deutschland
Verifizierter Käufer
Interdentaldüse sehr gut
Nach 3 Tagen Eingewöhnung, an den die Zähne etwas weh getan haben, hat die Dentaldüse spürbar saubere Zähne erwirkt. Jetzt möchten wir die Düse, die wir mit 2 Düsen betreiben, nicht mehr missen. Bei der letzten Zahnreinigung haben meine Frau und ich Lob bekommen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8211/02 Airfloss Zahnzwischenraumreinigung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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kaysdiet
24/11/2018
Deutschland
Schnell - gut - gründlich
Ich möchte den Philps Sonicare Airfloss nicht mehr missen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8210/22 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Milly
04/11/2018
Deutschland
Guter Kauf
Das Produkt erfüllt vollumfänglich meine Erwartungen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8211/02 Airfloss Zahnzwischenraumreinigung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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als manuelles Zähneputzen allein