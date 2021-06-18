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  • Weißere, gesündere Zähne
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Eingestellt

Philips Sonicare HealthyWhiteSonicare HealthyWhite Schallzahnbürste

HX6730/02

4.2
| (723) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Weißere, gesündere Zähne
Jeder liebt ein strahlend weißes Lächeln. Bringen Sie das natürliche Weiß Ihrer Zähne zum Strahlen. Mit der Clean- & White-Einstellung entfernt die elektrische Sonicare HealthyWhite Zahnbürste erwiesenermaßen einen Großteil der täglichen Verfärbungen in gerade einmal zwei Wochen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Die ultimative Zahnbürste für weißere Zähne

Weißere, gesündere Zähne

  • 3 Putzprogramme

  • 1 Bürstenkopf

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können

Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können

Dank des einzigartigen angewinkelten Bürstenkopfes dieser Zahnbürste erreichen Sie die Backenzähne besser und können so Plaque an diesen schwer erreichbaren Stellen einfacher entfernen.

Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-961248

Bewertungen

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4.2

von 5

723

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

18/06/2021

Deutschland

Deutschland

Scheiden tut weh

Die Zahnpflege mit Sonicare war sehr gut. Nach einer kurzen Eingewöhnung an das Schallreinigen (völlig anders als die rotierende und wackelnde Konkurrenz) war das Ergebnis immer perfekt. Leider ist durch die intensiven Schwingungen die obere Gummi/Silkondichtung spröde geworden und vor allen das schwarze Gummi hat winzige Risse bekommen. Feuchtigkeit ist in das Innere gelaufen und hat den Mikroschalter so beschädigt, dass die Bürste ein Eigenleben entwickelt hat. Neben Signaltonfolgen ( beep, beep-beep), hat sich die Büste auch mehrfach verzweifelt selbst eingeschaltet und ist piepsend durchs Badezimmer gehoppelt. Alle RESET-Versuche und auch eine gründliche Trocknung waren leider erfolglos. Nach Öffnen des Gerätes wurden die Korrosionen entdeckt. Auch der Akku war etwas angerostet. Ein Ersatz des Mikroschalters und der Dichtung hätte eventuell geholfen, möglicherweise waren aber auch die Transistoren beschädigt, so dass ein neues Gerät gekauft wurde. Sicherlich gibt es keine Dichtung, die auf extrem lange Dauer das Gerät schützt, die Belastung durch Schwingungen ist sehr intensiv. Ich werde jedoch in Zukunft das neue Gerät kopfüber aufbewahren, so dass Wasser nicht vom Bürstenkopf über den Spalt auf die Dichtung laufen kann. Die Freude am neuen Gerät HX6807/51 kann so eventuell ein wenig länger andauern. Das neue Gerät hat nun auch eine etwas anders konstruierte Dichtung, kein Materialmix mit Gummi und scheinbar etwas dicker, möglicherweise eine gute Evolution.

Vorteile

perfekte Reinigung, optimaler Timer, kurze Ladezeiten, lange Akkulebensdauer (auch nach 4 Jahren noch kein Veränderung)

Nachteile

die Schallwellen zerstören in Verbindung mit Versprödung (auf lange Sicht) die Dichtungen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6712/43 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6712/43 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

16/01/2021

Deutschland

Deutschland

Haltbarkeit

effektiv und langlebig, gute Reinigung sparsamer Energieverbrauch

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6712/43 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6712/43 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

15/01/2021

Deutschland

Deutschland

Hervorragend

Vom Zahnarzt empfohlen, nicht nur gut putzen, auch gesund für das Zahnfleisch

Vorteile

genial für das Zahnfleisch

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6730/02 Sonicare HealthyWhite Schallzahnbürste verfasst

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Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6730/02 Sonicare HealthyWhite Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm

  2. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste