NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
3 Putzprogramme
1 Bürstenkopf
Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.
Dank des einzigartigen angewinkelten Bürstenkopfes dieser Zahnbürste erreichen Sie die Backenzähne besser und können so Plaque an diesen schwer erreichbaren Stellen einfacher entfernen.
Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.
Auszeichnungen
4.2
von 5
723
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Materialforscher
18/06/2021
Deutschland
Scheiden tut weh
Die Zahnpflege mit Sonicare war sehr gut. Nach einer kurzen Eingewöhnung an das Schallreinigen (völlig anders als die rotierende und wackelnde Konkurrenz) war das Ergebnis immer perfekt. Leider ist durch die intensiven Schwingungen die obere Gummi/Silkondichtung spröde geworden und vor allen das schwarze Gummi hat winzige Risse bekommen. Feuchtigkeit ist in das Innere gelaufen und hat den Mikroschalter so beschädigt, dass die Bürste ein Eigenleben entwickelt hat. Neben Signaltonfolgen ( beep, beep-beep), hat sich die Büste auch mehrfach verzweifelt selbst eingeschaltet und ist piepsend durchs Badezimmer gehoppelt. Alle RESET-Versuche und auch eine gründliche Trocknung waren leider erfolglos. Nach Öffnen des Gerätes wurden die Korrosionen entdeckt. Auch der Akku war etwas angerostet. Ein Ersatz des Mikroschalters und der Dichtung hätte eventuell geholfen, möglicherweise waren aber auch die Transistoren beschädigt, so dass ein neues Gerät gekauft wurde. Sicherlich gibt es keine Dichtung, die auf extrem lange Dauer das Gerät schützt, die Belastung durch Schwingungen ist sehr intensiv. Ich werde jedoch in Zukunft das neue Gerät kopfüber aufbewahren, so dass Wasser nicht vom Bürstenkopf über den Spalt auf die Dichtung laufen kann. Die Freude am neuen Gerät HX6807/51 kann so eventuell ein wenig länger andauern. Das neue Gerät hat nun auch eine etwas anders konstruierte Dichtung, kein Materialmix mit Gummi und scheinbar etwas dicker, möglicherweise eine gute Evolution.
Vorteile
perfekte Reinigung, optimaler Timer, kurze Ladezeiten, lange Akkulebensdauer (auch nach 4 Jahren noch kein Veränderung)
Nachteile
die Schallwellen zerstören in Verbindung mit Versprödung (auf lange Sicht) die Dichtungen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6712/43 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6712/43 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
879narf
16/01/2021
Deutschland
Haltbarkeit
effektiv und langlebig, gute Reinigung sparsamer Energieverbrauch
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6712/43 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Big L
15/01/2021
Deutschland
Hervorragend
Vom Zahnarzt empfohlen, nicht nur gut putzen, auch gesund für das Zahnfleisch
Vorteile
genial für das Zahnfleisch
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6730/02 Sonicare HealthyWhite Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6730/02 Sonicare HealthyWhite Schallzahnbürste verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste