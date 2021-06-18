Die Zahnpflege mit Sonicare war sehr gut. Nach einer kurzen Eingewöhnung an das Schallreinigen (völlig anders als die rotierende und wackelnde Konkurrenz) war das Ergebnis immer perfekt. Leider ist durch die intensiven Schwingungen die obere Gummi/Silkondichtung spröde geworden und vor allen das schwarze Gummi hat winzige Risse bekommen. Feuchtigkeit ist in das Innere gelaufen und hat den Mikroschalter so beschädigt, dass die Bürste ein Eigenleben entwickelt hat. Neben Signaltonfolgen ( beep, beep-beep), hat sich die Büste auch mehrfach verzweifelt selbst eingeschaltet und ist piepsend durchs Badezimmer gehoppelt. Alle RESET-Versuche und auch eine gründliche Trocknung waren leider erfolglos. Nach Öffnen des Gerätes wurden die Korrosionen entdeckt. Auch der Akku war etwas angerostet. Ein Ersatz des Mikroschalters und der Dichtung hätte eventuell geholfen, möglicherweise waren aber auch die Transistoren beschädigt, so dass ein neues Gerät gekauft wurde. Sicherlich gibt es keine Dichtung, die auf extrem lange Dauer das Gerät schützt, die Belastung durch Schwingungen ist sehr intensiv. Ich werde jedoch in Zukunft das neue Gerät kopfüber aufbewahren, so dass Wasser nicht vom Bürstenkopf über den Spalt auf die Dichtung laufen kann. Die Freude am neuen Gerät HX6807/51 kann so eventuell ein wenig länger andauern. Das neue Gerät hat nun auch eine etwas anders konstruierte Dichtung, kein Materialmix mit Gummi und scheinbar etwas dicker, möglicherweise eine gute Evolution.