Besiegen Sie die Dunkelheit mit natürlichem Licht

Professionelle Arbeitslampen von Philips verfügen über leistungsstarke LEDs für ein intensives, weißes Licht und einen breiten Abstrahlwinkel, der der Dunkelheit keine Chance lässt. Sie wurden speziell entwickelt, um für mehr Überblick und eine bessere Sicht zu sorgen. Das weiße Licht mit 6500 K sorgt zudem für ein entspanntes Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen.