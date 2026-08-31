Eingestellt
LPL32X1
Besser sehen, besser arbeiten
Die ultraschlanke, wiederaufladbare Philips LED-Inspektionslampe ist das perfekte Werkzeug für schnelle Inspektionsaufgaben. Die flexible, hochwertige LED-Lampe mit 180° Ausleuchtung vermeidet die Bildung von Schatten. Der um 360° drehbare Haken und der starke Magnet ermöglichen Arbeiten, bei denen beide Hände benötigt werden.
Hochwertige LED
110 lm Boost-Modus/55 lm Eco-Modus
Neues, um 180° drehbares Gehäusedesign
Ultra-kompaktes Taschenformat
Die LED-Inspektionslampe RCH5 verfügt über einen flexiblen Leuchtenkopf, der sich um bis zu 180° neigen lässt. So erkennen Sie selbst kleinste Details.
Mit dem einstellbaren und einklappbaren Haken können Sie diese professionelle Arbeitslampe aufhängen. So haben Sie Ihre Hände für die anstehenden Arbeiten frei.
Professionelle Arbeitslampen von Philips verfügen über leistungsstarke LEDs für ein intensives, weißes Licht und einen breiten Abstrahlwinkel, der der Dunkelheit keine Chance lässt. Sie wurden speziell entwickelt, um für mehr Überblick und eine bessere Sicht zu sorgen. Das weiße Licht mit 6500 K sorgt zudem für ein entspanntes Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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