Erfahrungen: Dieses Gerät kam mir ja gerade wie gerufen: Seit ich mit seit Anfang des Jahres in einer Anti-Hormontherapie befinde, habe ich nochmehr Körperbehaarung als je zuvor. Da ich ein recht dunkelhaariger Typ bin, sind meine Haare eh schon dunkel und häßlich (gerade an den Beinen). Aber seit ich sätmliche weibliche Hormone aus dem Körper entzogen bekommen habe und sogar noch männliche hinzugefügt, musste ich damals sogar unterschreiben dass ich damit einverstanden bin eben u.a. auch mehr Haarwuchs usw. in Kauf zu nehmen. Gerade der Gesichtsflaum (nein, ich habe keinen bart, aber seitlich an den Backenknochen doch eben einen leichten Flaum bekommen) hat mich super genervt. Rasieren? Nein, bloß nicht! Dann wachsen die ja sogar noch mehr und noch stoppeliger! Also war das meine erste Körperpartie, bei der ich das Gerät anwenden durfte. Zuvor den leichten Flaum eben einmal dann doch abrasiert, weil mit noch vorhandener Körperbehaarung kann man das Gerät nicht anwenden. Also enthaart müssen die zu behandelden Körperstellen schon sein. Das Gerät - das man zuvor natürlich aufgeladen hat - angeschalten, die jeweiligen Stufe wählen (ist in der Bedienungsanleitung geschrieben, für welchen Hauttyp/ Körperstellen welche Stufe empfohlen wird) und dann das Gerät an die betreffende Körperstelle ansetzen. Da es zwei Aufsätze gibt wählt man den kleineren für kleinflächige Bereiche, den größeren für großflächigere Bereiche. Das Gerät ist unmittelbar nach dem Einschalten einsatzbereit. Nicht irritieren lassen, von dem Geräusch, da das Gerät ziemlich laut rauscht. Ist aber normal und man gewöhnt sich daran. Also man setzt das Gerät an und drückt es sanft an die betreffende Stelle. Das Gerät signalisiert einem, wenn es einsatzbereit ist mit einem grünen Lichtstreifen an der Geräterückseite, welches "ready" anzeigt. Einsatzbereit bedeutet, dass es optimal aufgesetzt ist. Dann drückt man die "Laserabschusstaste". Es blitzt kurz auf (bitte nicht in den Blitz reinsehen, es passiert nichts, ist aber etwas unangenehm) und dann nimmt man sich die nächste Stelle vor usw. Ein wenig blitzt es kurz auf der Haut, wehtun darf es aber auf gar keinen Fall. Sollte der Akku zur Neige gehen, so leuchtet ein Akku-Control-Lämpchen orangefarben auf. Der Akku hät etwa so lange, wie eine Körperanwendung dauert. Also beide Beine komplett oder Intimbereich komplett. Viel länger hält er nicht. Das Gerät selbst ist sehr handlich und liegt auch gut in der Hand. Von der Farbgebung her ist es silberfarben und weiss - super neutral also. Die Hautempfindlichkeit am besten testen, bevor man größflächig und systemmatisch anfängt die Beine o.ä. abzuarbeiten. Ich habe die Behandlungen ohne Hautreizungen gut vertragen. Mein Mann hatte seinen Bauch enthaart, allerdings noch Wochen nach dem Anwenden rote Pickelchen und Pustelchen, die zwar nicht sonderlich wehtaten, aber fies aussahen, davo getragen. Dafür aber haarfrei. Nach der ersten Anwendung wartet man etwa 2 - 3 Wochen ab und wendet dann abermals an. Gleich bei der ersten Anwendung zweimal über ein- und dieselbe Stelle blitzen bringt nichts und ist unnötig. Von der Wirksamkeit sage ich nur: Genial! Ich habe Achseln entfernt und 3 Mal in den entsprechenden Abständen drüber geblitzt und es wachsen keine Haare mehr! Nach dem ersten Anwenden kann es sein, dass die Haare noch ein wenig nachwachsen, dann aber entweder ausfallen oder nach dem erneuten Abrasieren und Anwenden dann entgültig fernbleiben. Meine Achseln sind komplett haarfrei, meine Beine habe ich das letzte Mal vor etwa 5 Wochen rasiert und sie sind - und bleiben hoffentlich auch - haarfrei. Meines Mannes Plautze, die ich nur einmal behandelt habe, wegen der leichten Rötungen, wächst nun ein leichter Flaum, der ja okay und männlich ist, aber kein urwald mehr. Meinen Intimbereich bin ich auch angegangen und habe auch hier keinerlei Reizungen erfahren. Ich bin ein recht robuster Hauttyp. Bei maximal pimentierten Menschen sollte dieses Gerät nicht angewendet werden. Fazit: Nun habe ich auch keine Angst mehr vor der Anti-Hormonbehandlung und deren Auswirkungen. Haare adé und auf nimmer Wiedersehen!! Vielen Dank für´s Lesen, Bewerten und Kommentieren! by esposa1969 (auch für andere Plattformen)