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Eingestellt

Lumea Precision PlusIPL Haarentfernungssystem

SC2003/11

4.2

| (255) Bewertungen | 91% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Verhindert das Nachwachsen von Haaren

Das Philips Lumea IPL Haarentfernungssystem vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren im Gesicht und auf dem Körper vorzubeugen. Die sanften Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidig-glatte Haut an jedem Tag.

Alle Vorteile anzeigen

IPL Haarentfernung: für langanhaltend glatte Haut

Verhindert das Nachwachsen von Haaren

  • Nur zur Anwendung am Körper und Gesicht

  • 15 Minuten für beide Unterschenkel

  • Lebensdauer <gt/> 100.000 Lichtimpulse

  • Kabelloses Design

Genießen Sie jeden Tag glatte Haut

Genießen Sie jeden Tag glatte Haut

Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen, wodurch das Haar ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Eine regelmäßige Wiederholung hält Ihre Haut lang anhaltend glatt.

Einfach wirksam

Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren.

Zur sicheren Verwendung zu Hause

Zur sicheren Verwendung zu Hause

Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des innovativen Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 2000 Frauen durchgeführt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.2

von 5

255

Bewertungen

91%

empfehlen dieses Produkt.

28/07/2013

Deutschland

Deutschland

Endlich kein lästiges Rasieren mehr

Am Anfang war ich skeptisch, für immer haarfreie Haut klingt einfach zu schön. Aber nach nunmehr über 2-monatiger Anwendung kann ich wirklich sagen, Ja es stimmt. Das Gerät ist für Beine, Bikinizone, Achseln und sogar Gesicht geeignet. Für die Gesichtspartie und für die Achseln ist ein spezieller Präsisionsaufsatz dabei. Damit kann man die betreffenden Stellen genau behandeln. Die ersten Erfolge sieht man bereits nach ca. 2 Anwendungen. Bei mir konnte ich speziell an den Beinen eine rasante Entwicklung feststellen. Die haarfreien Stellen wurden immer mehr und nach ca. 4 Anwendungen fast verschwunden. Anfangs führt man die Behandlung alle zwei Wochen und später ca. alle vier Wochen durch (je nachdem wie stark der persönliche Haarwuchs ist). Die Behandlung dauert Anfangs ca. 15 - 20 Min. für Beine, Achseln, Gesicht, Bikini (gesamt). Nach ein paar Anwendungen und mit mehr Übung geht es noch schneller. Weiterhin ist die Anwendung sehr schonend und vor allem überhaupt nicht schmerzhaft. Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät und muss nun endlich nicht mehr täglich rasieren, absolute Empfehlung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL Haarentfernungssystem verfasst

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25/07/2013

Deutschland

Deutschland

Ein KLASSE Gerät für Zu Hause und Unterwegs

Hallo zusammen, ich habe mit IPL im Kosmetikstudio angefangen und habe dann gehört es gibt eins von Philips. Also dachte ich mir eine Probe lohnt sich denn wenn nicht kann ich immer noch zurück zum Kosmetikstudio :-) Ich habe bisher 4 Anwendungen hintermir und ich bin noch am Philips dran, ich bin nicht zurück zum Kosmetikstudio. Ist ja schon ein gutes Zeichen!!! Die Anwendung ist sehr einfach. Und das tolle ist man kann es auch nebenbei machen also beim Fernseh schauen oder man lässt es jemand anderen machen und tausch danach. Meine Textzonen waren die Achseln und der Binkinibereich und ich muss sagen ich genieße den Sommer ohne tägliches Rasieren dass bisher normal war bei dem dunklen Haar! KLASSE GERÄT!!!

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24/07/2013

Deutschland

Deutschland

Lumea - mein neuer Freund

Die Anwendung mit Lumea ist schnell, effektiv und einfach. Bevor man sich blitzt sollte man sich nur gründlich rasieren. Mit einem weißen Kajal Leberflecke und/oder Tatoos überdecken und schon kann es losgehen. Mein Bein benötigt 15 Minuten und indem man auf der Auflösetaste drückt und das Bein entlang geht. Zur Sicherheit gibt es vorne auf dem Aufsatz einen Sicherheitsring. Dieser muss an jeder Stelle reingedrückt sein, damit Lumea auslöst. Eine Akkuladung reicht für Beide Beine oder auch ein Bein und Arme + Achseln. Falls man nicht ganz fertig wird muss der Lumea nochmal kurz an die Steckdose. Bis zur vollständigen Aufladung benötigt er 100 Minuten. Ich bin bei der fünften Anwendung und wirlich begeistert. Meine Beine sind schon ca. zwei bis drei Wochen haarfrei und nur einzelne Häarchen muss ich gelegentlich noch wegrasieren. Bis auf diese Ausreißer fühlt sich meine Haut weich an und sieht schön gepflegt aus. Mit dem Lumea bin ich für den Sommer gewappnet. Röcke gehören seitdem zu meinem Lieblingen im Kleiderschrank. Ich würde ihn immer wieder kaufen und bin super glücklich.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL Haarentfernungssystem verfasst

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