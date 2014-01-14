Eingestellt
Der beste Weg, um das Nachwachsen von Haaren zu verhindern
Das Philips Lumea IPL ist das effektivste Haarentfernungssystem und vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren am Körper vorzubeugen. Sanfte Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag.
Zur Verwendung am Körper und im Gesicht
15 Minuten für beide Unterschenkel
Lebensdauer <gt/> 140.000 Lichtimpulse
Kabelloses Design
Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen, wodurch das Haar ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Eine regelmäßige Wiederholung hält Ihre Haut lang anhaltend glatt.
Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren.
Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des innovativen Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 2000 Frauen durchgeführt.
Auszeichnungen
4.0
von 5
108
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
selmazara
14/01/2014
Deutschland
einfach spitze !!!
Hallo Habe mir gestern das super tolle IPL sc2006/11 gekauft. Ich bin einfach begeistert !! Ich kenne die Behandlungen im IPL Studios und muss sagen das die Impulse mit 140.000 tausend genau so deutlich zu spüren sind. Ich bin mir ganz sicher das es eine gut und richtige Entscheidung war !!!! Das tolle ipl für zuhause , eine angenehme &glückliche sache. Bin total happy mit Philips lumea sc 2006 / 11. Es ist zu 100% sein Geld wert !! Lg
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea Precision SC2006/11 IPL Haarentfernungssystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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selmazara
14/01/2014
Deutschland
einfach spitze !!!
Hallo Habe mir gestern das super tolle IPL sc2006/11 gekauft. Ich bin einfach begeistert !! Ich kenne die Behandlungen im IPL Studios und muss sagen das die Impulse mit 140.000 tausend genau so deutlich zu spüren sind. Ich bin mir ganz sicher das es eine gut und richtige Entscheidung war !!!! Das tolle ipl für zuhause , eine angenehme &glückliche sache. Bin total happy mit Philips lumea sc 2006 / 11. Es ist zu 100% sein Geld wert !! Lg
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Miri20
22/12/2013
Deutschland
Einfach begeistert!!
Bevor ich mit den Testergebnissen beginne, eine kurze Information zu meiner Person selbst: 20 Jahre alt, dunkelblonde Haare und mittelbraune Haut. Ich bin super begeistert von dem Produkt und möchte meine positiven Erfahrungen nun mit euch teilen: Zu aller erst ist es wichtig, die Haare zu rasieren. Danach kann Lumea richtig zum Einsatz kommen. Dabei ist es wichtig, sich richtig gut zu rasieren, sonst kann es schon mal vorkommen, dass die Haut hinterher ein bisschen nach verbranntem riecht :-) Das habe ich schon bei meiner ersten Anwendung feststellen müssen. Bei der Anwendung ist es so, dass sie alle 2 Woche durchgeführt werden muss. Danach kann diese auch in größeren Abständen erfolgt werden. Bei der Durchführung habe ich die Anweisungen im Handbuch erstmal gefolgt. Dort steht auch beschrieben, welcher Haut/Haartyp mit welcher Stufe arbeiten kann. Zu beginn war die Anwendung etwas schmerzhaft, aber nichts tragisches, es fühlte sich eher ein wie ein pieksen. Mit der Zeit wurde das aber zur Gewöhnung und es war kein Problem mehr für mich. Ich muss sagen, dass das Gerät auch ziemlich gut in der Hand liegt. Optisch sieht es natürlich auch sehr hochwertig aus. Die Beine waren manchmal nach der Anwendung gerötet, das hat mich aber nicht weiter gestört. Nach der ersten Anwendung war ich sehr überrascht, denn das Wachstum der Haare hat sich tatsächlich verlangsamt. Die zweite Anwendung verlief genau so gut wie die erste. Bei der Durchführung wurde ich sicherer, das pieksen war noch da und die Rötungen auf der Haut auch, aber das ist ja kein Weltuntergang :-) Nach den nächsten Durchführungen konnte man schon einen extremen Haarverlust sehen. Diese Anwendung habe ich mir dann schließlich auch im Achselbereich vorgenommen. Insgesamt, bin ich super zufrieden mit dem Testergebnis! Ich kann dieses Gerät allen Frauen nur herzlich empfehlen :-)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea Precision SC2006/11 IPL Haarentfernungssystem verfasst
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