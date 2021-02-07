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Eingestellt

2000 seriesKopfhörer

SHB2505BK/10

3.9

| (22) Bewertungen

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß

Unermüdliche Musikwiedergabe

Alles ist möglich, wenn Sie Ihre Musik dabei haben. Diese In-Ear True Wireless Kopfhörer sorgen mit der tragbaren Ladetasche für großartigen Sound und bis zu 20 Stunden Wiedergabezeit. Drücken Sie zweimal die Multifunktionstaste, um den Sprachassistenten Ihres Telefons zu aktivieren.

Alle Vorteile anzeigen

Unermüdliche Musikwiedergabe

  • 6-mm-Treiber/geschlossen

  • Bluetooth®

  • Schwarz

6-mm-Neodym-Akustiktreiber. Hervorragender Sound, kraftvolle Bässe

Die 6-mm-Neodym-Akustiktreiber sorgen für großartigen Sound und kraftvolle Bässe. Der ovale Akustikkanal maximiert die passive Geräuschdämmung. Im Mono-Modus haben Sie die Möglichkeit, ein Ohr frei zu lassen, falls Sie die Umgebung weiterhin wahrnehmen möchten.

Bis zu 20 Stunden Wiedergabezeit und 14 Stunden Gesprächszeit

Mit der tragbaren Ladetasche lassen diese Kopfhörer Sie nie im Stich. Sie erhalten bis zu drei Stunden Wiedergabe- oder Gesprächszeit mit einer einzigen Akkuladung. Wenn Sie mit einer vollständig aufgeladenen Ladetasche unterwegs sind, verfügen Sie über weitere 9 Stunden über mehrere Aufladungen. Setzen Sie die Kopfhörer einfach jedes Mal wieder in die Ladetasche ein, wenn sie aufgeladen werden müssen. Eine vollständige Aufladung dauert 1,5 Stunden.

Tragbare Ladetasche. Mehrere Ladungen in Ihrer Tasche

Ob im Fitnessstudio oder unterwegs – diese In-Ear True Wireless Kopfhörer sind dank der praktischen, tragbaren Ladetasche immer dabei.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

22

Bewertungen

07/02/2021

Portugal

Portugal

Verifizierter Käufer

Produto excelente

Em relação preço qualidade e excelente, temos passado muitos juntos.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2505WT Auscultadores verfasst

Datum der Benutzung 2020-01-07

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2505WT Auscultadores verfasst

Datum der Benutzung 2020-01-07

10/01/2021

Nederland

Nederland

Werkt prima en blijft goed zitten

Dit zijn de enige die het voor mij doen, blijven goed zitten en drukken nauwelijks tegen de gehoorgang. Helaas heeft onze hond het rubberenomhulsel met de vleugeltip kapot gebeten en die probeer ik te bestellen, maar krijg ze niet gevonden. Iemand tips?

Vorteile

Licht, goed passend, goed geluid

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2505BK Headphones verfasst

Datum der Benutzung 2020-09-10

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Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2505BK Headphones verfasst

Datum der Benutzung 2020-09-10

26/12/2020

Portugal

Portugal

Sim

Recomendo a todos que queiram ouvir boa musica com qualidade

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2505WT Auscultadores verfasst

Datum der Benutzung 2020-11-26

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Diese Bewertung wurde für 2000 series SHB2505WT Auscultadores verfasst

Datum der Benutzung 2020-11-26

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