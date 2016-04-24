ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Verpackungsfoto
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Verpackungsfoto

Eingestellt

Kabellose Kopfhörer mit Geräuschreduzierung

SHB8850NC/00

3.6

| (41) Bewertungen

Mehr Sound, weniger Geräusche

Keine Kabel, keine Geräusche und keine Kompromisse. Tauchen Sie dank fortschrittlicher ActiveShield™-Technologie zur aktiven Geräuschreduzierung in Ihre Musik ein. Kabellose Verbindung über einfache NFC-Kopplung, Genuss von Musik und Anrufen über Ohrpolster mit intelligenter Steuerung.

Alle Vorteile anzeigen

kabellos

Mehr Sound, weniger Geräusche

  • 32-mm-Lautsprecher/geschlossen

  • On-Ear

  • Weiche Ohrpolster

  • Faltsystem für kompakte Aufbewahrung

32-mm-Neodym-Lautsprechertreiber für präzisen Sound

32-mm-Neodym-Lautsprechertreiber für präzisen Sound

Fein abgestimmte 32-mm-Neodym-Treiber sorgen zusammen mit einem geschlossenen Akustik-Design und On-Ear-Versiegelung für erstklassigen, beeindruckenden Sound in Präzision.

Zusätzliches Audiokabel sorgt für Musik auch ohne Stromversorgung

Anders als die meisten Kopfhörer mit Geräuschreduzierung funktionieren diese Kopfhörer mit oder ohne Akku, um dauerhaft hervorragendes Audio in jeder Umgebung zu liefern. Wenn der Akku leer ist, schließen Sie einfach das Audiokabel an, und genießen Sie weiterhin Ihre Lieblingsmusik.

Komfortable Freisprechanrufe mit Mikrofon und Bluetooth® 4,0

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.6

von 5

41

Bewertungen

24/04/2016

Deutschland

Deutschland

Die neue On-Ear-Alternative

Durch seine kompakteren Maße sorgt dieser Bluetooth-Kopfhörer mit Noise Cancelling für ein anderes Tragegefühl. Zusammengeklappt nimmt er weniger Platz als das Over-Ear-Modell im Gepäck weg. Musik und Anrufe kabellos übertragbar Kein Rauschen ' für störungsfreien Musikgenuss ActiveShield Pro Geräuschreduzierung um bis zu 97% durch 2 Mikrofone 40 Millimeter Neodym-Lautsprechertreiber Ergonomisch geformte Polster für langen Tragekomfort und eine feste Abdichtung Li-Polymer Akku bietet bis zu 16 Stunden kabellose Musik MULTIPAIR zum Verbinden mit mehreren Bluetooth-fähigen Geräten Smart Touch-Bedienelemente für Kontrolle über Musik und Anrufe Mit Siri und Google Now kompatibel Zusammenklappbare und kompakte Konstruktion Bluetooth 4.0 mit A2DP / AVRCP / HFP / HSP One-Touch-Funktion für NFC-fähige Smartphones und Tablets zur Bluetooth-Kopplung Farben: Metalleffekt Schwarz

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB8850NC Kabellose Kopfhörer mit Geräuschreduzierung verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB8850NC Kabellose Kopfhörer mit Geräuschreduzierung verfasst

26/03/2018

Suisse

Suisse

Einfach und gut

Der Kopfhörer ist in allen Belangen gelungen! Er verfügt über ein ansprechendes Desin, einfache Handhabung und gute Leistung. Ich möchte da gar nicht auf die Details eingehen, die kann jeder selber nachlessen. ich finde diesen Kopfhöhrer in jeder Hinsicht gelungen und kann diesen nur weiter empfehlen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB8850NC Kabellose Kopfhörer mit Geräuschreduzierung verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB8850NC Kabellose Kopfhörer mit Geräuschreduzierung verfasst

26/03/2018

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Einfach und gut

Der Kopfhörer ist in allen Belangen gelungen! Er verfügt über ein ansprechendes Desin, einfache Handhabung und gute Leistung. Ich möchte da gar nicht auf die Details eingehen, die kann jeder selber nachlessen. ich finde diesen Kopfhöhrer in jeder Hinsicht gelungen und kann diesen nur weiter empfehlen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB8850NC Kabellose Kopfhörer mit Geräuschreduzierung verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB8850NC Kabellose Kopfhörer mit Geräuschreduzierung verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. Ergebnisse können variieren