Eingestellt
Support
SHB8850NC/00
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Funktioniert das Bedienfeld oder die Tasten des Philips Geräts, wenn ich ein Audiokabel verwende?
Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) verwendbar, wenn der Bluetooth-Modus nicht genutzt wird?
Wie verwende ich die Multi-Point-Funktion mit dem Philips Kopfhörer?
Ist es wahrscheinlich, dass Interferenzen mit dem Philips Bluetooth-Stereo-Headset auftreten?
Starten von Siri oder Google Now wenn sich mein Philips Kopfhörer im Bluetooth-Modus befindet
Wie wird das Philips Produkt gereinigt?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts