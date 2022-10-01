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Eingestellt

Kopfhörer

SHE3200PP/00

4.7

| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Blau
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Grün
Grün
Pink
Pink
Schwarz
Schwarz
Violett
Violett
Weiß
Weiß

Satte Bässe, klarer Sound

Der Kopfhörer SHE3200 wurde für optimalen Sitz und Komfort entwickelt und bietet 14,2 mm Treiber und eine Bassöffnung für satte Bässe und klaren Sound. Wählen Sie zwischen 6 lebendigen Farben passend zu Ihrer Apple Watch.

Alle Vorteile anzeigen

Entwickelt für komfortablen Sitz u. Anpassung an die natürliche Form des Ohres

Satte Bässe, klarer Sound

  • 14,2 mm Treiber/offen

  • Earbud

Flexi-Grip-Design für hohe Robustheit

Flexi-Grip-Design für hohe Robustheit

Das weiche, flexible Zwischenstück, das Gehäuse und Kabel verbindet, schützt die Kabelverbindung vor Beschädigungen, auch wenn es stark beansprucht wird.

14,2 mm Lautsprechertreiber liefern satte Bässe und klaren Sound

14,2 mm Lautsprechertreiber liefern satte Bässe und klaren Sound

Hochwertige 14,2 mm Lautsprechertreiber mit Neodymmagnet liefern satte Bässe und klaren Sound.

Neodymmagneten verstärken die Bassleistung

Neodymmagneten verstärken die Bassleistung

Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.7

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

01/10/2022

Deutschland

Deutschland

bessere gibt es nicht mehr SCHADE

Super besser geht nicht leider bekommt man diese nict mehr

Vorteile

alles gut

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE3200BK Kopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2020-10-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE3200BK Kopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2020-10-01

10/10/2017

Deutschland

Deutschland

Bereits zum zweiten Mal zufrieden

Diese Kopfhörer sind für diesen Preis wirklich unschlagbar: ich habe mir nun bereits das zweite Paar gekauft, weil mich das erste so überzeugt hat. Aber warum? Die Kopfhörer sind in der sehr seltenen Form der "Ear-Buds", das heißt, dass sie nicht dieses Gefühl eines verstopften Ohres verursachen. Nach einer Zeit könnte man sogar glatt vergessen, dass man sie im Ohr hat, so leicht sind sie. Und natürlich der Klang, so unglaublich präzise werden die Höhen und vor allem die tiefen, satten Bässe wiedergegeben, es ist wirklich herrlich. Lange habe ich nach Kophörern wie diesen gesucht und habe sie endlich gefunden. Und sollte sich ein Paar mal verabschieden - bis jetzt hält das erste tapfer seit locker 2 Jahren - würde ich mir ohne zu zögern ein drittes bestellen. Empfehlung an jeden!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE3200BK Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE3200BK Kopfhörer verfasst

20/12/2020

Deutschland

Deutschland

Relativ guter Sound

Von den wenigen Ohrstöpseln die man sich nicht in den Gehörgang quetschen muss die noch übriggeblieben sind ist dieser einer der noch relativ gut und ausgewogen klingt. LEIDER nicht mehr käuflich :( :( Hatte mir als Ersatz die Philips SHE1350/00 gekauft... das geht überhaupt nicht! Grottiger Frequenzgang. Und nun suche ich ewig weiter nach Ersatz für die SHE3200 :(

Vorteile

Muss nicht in den Gehörgang gequetscht werden und Klingt trotzdem gut.

Nachteile

Nicht mehr kaufbar.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE3200BK Kopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2018-12-20

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Datum der Benutzung 2018-12-20

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