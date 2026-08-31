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Kopfhörer mit Mikrofon

SHE3555BK/00

Erhältlich in

Blau
Blau
Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß

Kräftige Beats, satte Bässe

Ultrakompakt, kräftiger Bass – die Philips Beamers In-Ear-Kopfhörer verfügen über ovale Schallrohreinsätze für einen hohen Tragekomfort.

Alle Vorteile anzeigen

Kompaktes Design

Kräftige Beats, satte Bässe

  • 8,6-mm-Treiber/geschlossen

  • In-Ear

Ovales Schallrohr für ergonomischen Tragekomfort

Ein ovales Schallrohr bietet ergonomischen Tragekomfort im Ohr.

Integriertes Mikrofon wechselt von der Musikwiedergabe zu Telefonanrufen

Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln und sind so immer problemlos verbunden.

Beeindruckende Bässe und klarer Sound dank effizienter Treiber

Die Philips Vibes In-Ear-Kopfhörer verfügen über effiziente Treiber in einem kompakten Design. Sie sitzen perfekt und bieten einen klaren Sound und satte Bässe.

Technische Daten

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