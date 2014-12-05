Eingestellt
Spotify in jedem Raum
Erlebe mit zwei audiophilen Treibern und Spotify Connect authentischen Sound auf komfortable Weise. Gebe Spotify mithilfe der Spotify-App zur Fernsteuerung auf jedem Lautsprecher wieder, erweitere dein System kabellos auf jeden Raum, und starte einfach die Wiedergabe an der zuletzt abgespielten Stelle.
Spotify Connect
Multiroom
Einfach wiedergeben
Durch Drücken der Taste "Play" wird sofort Musik über den Lautsprecher wiedergegeben, ganz gleich, ob die Musik zuletzt auf einem Smartphone, Tablet oder anderem Smart-Gerät wiedergegeben wurde. Diese Funktion ermöglicht es dir außerdem, über verschiedene Räume hinweg, von einem Lautsprecher zum anderen zu wechseln.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.7
von 5
12
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Martin1983
05/12/2014
Deutschland
Großer Sound zu tollem Preis!
Da ich schon länger die Spotify App nutze und ich die Auswahl der Musik sowie die Playlists zu schätzen gelernt habe wollte ich meine Musik nicht nur, wie bisher, über meine Kopfhörer am Handy hören, sondern auch Zuhause. Daraufhin bin ich auf den neuen Philips Spotify Multiroom Lautsprecher SW700M-12 gestoßen. Besonders überzeugt hat mich die Einfachheit des Systems, es geht dabei einzig und allein um die Spotify Wiedergabe und somit konzentriert sich das Gerät auch genau auf diese Aufgabe und versucht nicht alle möglichen Geräte in einem zu verbinden. Um Spotify auf anderen Geräten wiedergeben zu können ist "Spotify Connect" nötig welches in den Spotify Premium Account angeboten wird. Das erste anfassen des Speakers ist schon ein Erlebnis, sehr gut verarbeitet, sehr edel, Soundstoff bespannte Front, sehr wertiges Design. Toll! Die einmalige Einrichtung erfolgt mittels der Philips SpeakerSet Manager App. Man hat die Wahl den Speaker mittels WPS ins WLAN zu bringen oder manuell zu verbinden (dies passiert dann über die App). Da mein Router im Dachboden installiert ist und ich keine Lust hatte dort die WPS Taste zu drücken entschied ich mich für die manuelle Einrichtung. Diese war dann auch schneller beendet als ich auf den Dachboden gewesen wäre. Technisch gesehen läuft dies so ab das der Speaker nach drücken der "Setup" Taste ein AD-Hoc Netzwerk erstellt. Die App verbindet sich dann automatisch zu diesen WLAN und man kann seine WLAN Verbindung einrichten. Über die App gibt es auch die Möglichkeit die Höhen und Tiefen einzustellen. Nach dieser schnellen Einrichtung geht es eigentlich direkt los, in der Spotify App kann dann bei Ausgabegeräten der "Multiroomspeaker" angewählt werden. Oder man startet die Wiedergabe direkt durch druck auf die Playtaste am Gerät. Der Klang dieser kleinen Box ist der Hammer, die beiden audiophilen Treiber machen das Musik hören zum genuss und bringen eine super klare und facettenreiche sehr natürliche Wiedergabe. Besonders gut finde ich das man nicht auf die App angewiesen ist. Man kann die Wiedergabe zu jeder Zeit durch drücken der Playtaste starten. Bei dem Preis klare Empfehlung und ein tolles Geschenk!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SW700M Spotify Multiroom-Lautsprecher verfasst
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Luca
15/12/2014
United Kingdom
Excellent Product For Spotify users
This is so simple to set up, sounds great and is great value. I have a 700 and its awesome, sounds great. I am planning on buying another 700 and a 750 to go in my living room. I am a Spotify premium user and Connect is a game changer. Since i got the product on Friday i have used it everyday. I would say the 750 is better for bass lovers, however the 700 holds its own perfect for a 1 bed flat. I took it to a friends house party on saturday and it was awesome.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SW700M Spotify multiroom speaker verfasst
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Simian1805
15/12/2014
United Kingdom
Excellent Product For Spotify users
This is so simple to set up, sounds great and is great value. I have a 700 and its awesome, sounds great. I am planning on buying another 700 and a 750 to go in my living room. I am a Spotify premium user and Connect is a game changer. Since i got the product on Friday i have used it everyday. I would say the 750 is better for bass lovers, however the 700 holds its own perfect for a 1 bed flat. I took it to a friends house party on saturday and it was awesome.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Für diesen Lautsprecher ist ein Spotify Premium-Konto erforderlich.