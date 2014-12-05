Philips spotify multiroom speaker / SW700M/12 Im Lieferumfang sind Lautsprecher und Netzteil enthalten. Zur Inbetriebnahme des Lautsprechers schließt man diesen an die Steckdose an und installiert die „Philips SpeakerSet-App“ auf seinem Smartphone, diese App verbindet den Lautsprecher mit dem kabellosen Heimnetzwerk. Daraufhin kann man in der Spotify-App den „Connect-Button“ benutzen, um den Sound statt vom Smartphone über den Lautsprecher zu hören. Es wird ein kostenpflichtiger Premium-Account bei Spotify benötigt. Auf Spotify steht einem eine große Auswahl an Songs zur Verfügung. Wenn man Inspiration sucht oder mal was Neues hören möchte, kann man bequem durch Playlists browsen. Über die Suchfunktion kann zudem nach konkreten Musikwünschen gesucht werden. Tippt man bei Songs auf das kleine Plus-Symbol, werden diese in einer persönlichen Songauswahl gespeichert, auch Playlists und Interpreten kann man folgen. Die App ist sehr einfach zu bedienen und im Grunde selbsterklärend. Man kann das Smartphone als „Fernbedienung“ nutzen um die Musikwiedergabe auf dem Lautsprecher zu steuern, was im Vergleich zu einem Lautsprecher mir Docking-Station von großem Vorteil ist, da man sein Smartphone weiterhin nutzen kann. Auch wenn man die App schließt läuft die Musik weiter. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag wäre, dass man die Lautstärke auch ohne die App zu öffnen über die Knöpfe am Smartphone regeln kann. Am Lautsprecher selbst kann man Lieder weiter- bzw. zurückschalten und die Lautstärke einstellen. Auch ohne das Smartphone zu bedienen, kann man den Lautsprecher über die Play-/Pausetaste ein- und ausschalten. Es wird dann automatisch die letzte Playlist wiedergegeben. Es können zudem mehrere Lautsprecher in unterschiedlichen Räumen über ein oder mehrere Smartphones gesteuert werden. Der Philips spotify multiroom speaker hat mit einer Breite von etwa 30 cm eine kompakte Größe, das Design ist schön schlicht und der Klang ist zufriedenstellend. Ein großes Plus ist die bequeme und abwechslungsreiche Musikwiedergabe ohne dass man dabei in der Nutzung seines Smartphones eingeschränkt wird. Ein Nachteil ist für mich, dass über den Lautsprecher ausschließlich Musik von Spotify wiedergegeben werden kann und dass man an einen Premium-Account gebunden ist. Zudem gibt es auf Spotify zwar eine große Musikauswahl, aber längst nicht alles was man sucht. Für Spotify-Liebhaber ist der Lautsprecher ein tolles Gerät und auf jeden Fall weiterzuemfehlen.