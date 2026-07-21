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SW700M/12
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Kurzanleitung
Landesspezifische Werbebroschüre
Welche Spotify Funktionen werden von meinem Philips Spotify Multiroom-Lautsprecher unterstützt?
Sind Kompatibilitätsprobleme mit den Philips Multiroom-Lautsprechern bekannt?
Welche Art der WiFi-Sicherheit unterstützt der Philips Spotify Multiroom-Lautsprecher?
Wie richte ich den Philips Lautsprecher mit einem Dualband-Router ein?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts