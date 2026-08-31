ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Hauptbild
  • Verpackungsfoto
  • Hauptbild
  • Verpackungsfoto

HDMI-Kabel

SWV5733B/00

Erleben Sie Ultra High Definition Bilder

Erleben Sie Ultra HD 4K-Auflösung mit 60 Bilder/Sek. High Speed HDMI unterstützt ein Audiosystem mit 32 Kanälen und einer Abtastrate von bis zu 1.536 kHz, 3 Meter Kabellänge.

Alle Vorteile anzeigen

4K 60 Hz Ultra HD mit Ethernet

Erleben Sie Ultra High Definition Bilder

  • HDMI 2.0

  • 18 Gbit/s

  • 4K 60 Hz

  • 3 m

60 Bilder pro Sekunde

Ausgezeichnetes Fernseh- und Spielerlebnis mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde.

3D-Erlebnis

Unterstützt alle 3D-Videoformate und ermöglicht so Home Entertainment und Spiele in 3D.

Audio Return Channel (ARC)

ARC ermöglicht die Übertragung digitaler Audiodaten von einem über HDMI angeschlossenen Fernseher mit integriertem Tuner an ein Surround Sound-System, sodass kein zusätzliches Audiokabel mehr erforderlich ist.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration