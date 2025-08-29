ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

45 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts mit Zubehör
  • Hauptbild
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts mit Zubehör
  • Hauptbild

Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder

TAK4200MP/00

4.6

| (24) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Erhältlich in

Magenta-Violett
Magenta-Violett
Blau
Blau
Pink
Pink

Sicher, unterhaltsam und reisefreundlich

Mit farbenfrohen LEDs an den Ohrmuscheln und einer unterhaltsamen kabellosen Audio-Sharing-Funktion werden Kinder diese Kopfhörer lieben. Die Lautstärke ist zum Schutz junger Ohren begrenzt, und ein spezieller Reisemodus ermöglicht Kindern auch in lauteren Umgebungen sicheres Hören.

Alle Vorteile anzeigen

Sicher, unterhaltsam und reisefreundlich

  • Kabellose On-Ear-Kopfhörer

  • Lautstärke auf 85 dB begrenzt

  • LED-Leuchten. Audio-Sharing

  • Robust und faltbar

Immer sicher, immer mit Spaß. Lautstärkebegrenzungen für zu Hause und unterwegs*

Immer sicher, immer mit Spaß. Lautstärkebegrenzungen für zu Hause und unterwegs*

Diese Kopfhörer wurden speziell für besonders sicheres Hören mit jungen Ohren entwickelt und sind für das Hören zu Hause oder beim Lernen auf 75 dB begrenzt. Für das Hören in lauteren Umgebungen außerhalb des Zuhauses können Eltern über die Philips Headphones App im Reisemodus eine Lautstärkebegrenzung von 85 dB einstellen.*

Kinderfreundlicher Komfort und einfache Bedienung

Kinderfreundlicher Komfort und einfache Bedienung

Dank der großen runden Bedientasten an der Unterseite der Ohrmuscheln können Kinder diese Kopfhörer ganz einfach bedienen. Die kleineren Ohrmuscheln mit weichen Polstern sorgen für hohen Tragekomfort. Der gepolsterte Kopfbügel lässt sich leicht für eine perfekte Passform einstellen und verfügt auf der Rückseite über Punkte, an denen Kinder erkennen können, wie herum sie die Kopfhörer aufsetzen müssen.

Farbenfrohes Design mit LED-Leuchten

Farbenfrohes Design mit LED-Leuchten

Farbenfrohe LEDs in den Ohrmuscheln und das mehrfarbige Design dieser Kopfhörer sorgen dafür, dass sie auf die richtige Art auffallen. Die LEDs können so eingestellt werden, dass sie in verschiedenen Farben leuchten – ideal für Kinder, die ihren eigenen Stil zum Ausdruck bringen möchten.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Bild von TPV_PBTAWARD127
  • Bild von TPV_PBTAWARD135

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

24

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

1

29/08/2025

Deutschland

Deutschland

tolles Produkt

Wir haben das Produkt mit unserem Sohn (3 Jahre) getestet und er mag sie sehr gerne. Sie sind nicht zu laut und nicht zu leise. Sie passen sich sehr gut der Kopfform an. Man kann sie lange nutzen da sie an den Seiten sehr weit ausfahrbar sind. Auch beim Laden leuchten die Lichter dann grün wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Auch Preis Leistung finde ich super.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst

Datum der Benutzung 2024-07-29

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst

Datum der Benutzung 2024-07-29

07/08/2025

Deutschland

Deutschland

Top

Wir sind mit den Kopfhörern sehr zufrieden. Unsere Tochter kann damit perfekt unterwegs hören

Vorteile

Einfache Handhabung

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst

Datum der Benutzung 2024-07-07

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst

Datum der Benutzung 2024-07-07

21/07/2025

Deutschland

Deutschland

Wir sind rundum zufrieden mit dem Kauf!

Ich habe diese Bluetooth-Kopfhörer als Geschenk für meine 10-jährige Tochter gekauft. Sie hat sich riesig gefreut, weil sie jetzt ihre Lieblingslieder kabellos über Bluetooth hören kann. Die Größe passt perfekt für Kinderohren und der Klang ist wirklich sehr gut. Auch das Design in Magenta-Lila gefällt ihr total. Die Lautstärkebegrenzung ist ein großer Pluspunkt – so weiß ich, dass ihr Gehör geschützt ist. Besonders praktisch ist auch die Möglichkeit, Musik mit Freunden zu teilen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst

Datum der Benutzung 2025-06-21

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst

Datum der Benutzung 2025-06-21

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. Lautstärke gemäß den Normen EN 50332 für sicheres Hören im normalen Modus auf 75 dB und im Reisemodus auf 85 dB begrenzt.