Eingestellt
TAKH101BL/00
Los geht's!
Hören, abspielen oder wiedergeben – mit diesen On-Ear-Kopfhörern tun sie alles, ohne ihre Ohren zu verletzen. Diese farbenfrohen Kopfhörer sind bequem und die Lautstärke ist auf 85 dB begrenzt. So können Kinder ihre Bildschirmzeit oder Lieblingstitel sicher genießen.
32-mm-Treiber/geschlossen
On-Ear
Weiche Ohrpolster
Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.
Diese Kopfhörer wurden speziell dafür entwickelt, junge Ohren zu schützen. Sie bieten 32-mm-Akustiktreiber, die auf 85 dB begrenzt wurden. So können Sie sich ganz entspannt zurücklehnen: Ihre Kinder genießen Musik, Videos und Spiele sicher.
Diese kabelgebundenen On-Ear-Kopfhörer für Kinder können nach innen geklappt werden und bilden so ein kompaktes Bündel. Perfekt, um es in der Jacken- oder Schultasche zu verstauen.
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