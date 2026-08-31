Es liegt bei Ihnen

Spaß haben mit den On-Ear-Kopfhörern, die Kinder selbst gestalten können. Die Lautstärke dieser Kopfhörer ist auf 85 dB begrenzt und sie sind robust genug, um in der Schultasche zu liegen. Kinder können die Kopfhörermuscheln mit Aufklebern oder eigenen Kunstwerken dekorieren!