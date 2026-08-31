Eingestellt
TAKH301PK/00
Es liegt bei Ihnen
Spaß haben mit den On-Ear-Kopfhörern, die Kinder selbst gestalten können. Die Lautstärke dieser Kopfhörer ist auf 85 dB begrenzt und sie sind robust genug, um in der Schultasche zu liegen. Kinder können die Kopfhörermuscheln mit Aufklebern oder eigenen Kunstwerken dekorieren!
32-mm-Treiber/geschlossen
On-Ear
Weiche Ohrpolster
Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.
Diese Kopfhörer wurden speziell dafür entwickelt, junge Ohren zu schützen. Sie bieten 32-mm-Akustiktreiber, die auf 85 dB begrenzt wurden. So können Sie sich ganz entspannt zurücklehnen: Ihre Kinder genießen Musik, Videos und Spiele sicher.
Kinder können diese Kopfhörer mit Aufklebern oder sogar ihrem neuesten Kunstwerk dekorieren. Die durchsichtige Außenhülle der Kopfhörermuscheln lässt sich öffnen, sodass eine Zeichnung hineingesteckt werden kann. Drei Aufklebersets und Karten mit Grafiken sind im Lieferumfang der Kopfhörer enthalten.
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