Eingestellt
Perfekt für unterwegs! Kleiner Lautsprecher mit kräftigem Sound.
Surfen. Laufen. Tanzen. Boxen. Egal, was Sie in Bewegung bringt, dieser wasserdichte Lautsprecher mit stylischem zweifarbigen Design ist immer dabei. Trotz der kompakten Größe erhalten Sie einen kräftigen Sound und mit dem Trageriemen können Sie den Lautsprecher überall hin mitnehmen. Los geht's!
IP67 Staub-/Wasserschutz
Intensive Bässe
Integriertes Mikrofon für klare Anrufe
Bis zu 12 Stunden Musik
Im Park oder auf Campingplätzen – nehmen Sie Ihre Musik überall hin mit! Dieser tragbarer Lautsprecher bietet klare Klänge und satte, tiefe Bässe dank der zwei passiven Bass-Membranen. Möchten Sie noch wilder rocken? Koppeln Sie zwei Lautsprecher, um die Party zu starten.
Die Musik aufdrehen? Dieser Lautsprecher feiert mindestens so lange wie Sie es tun. Sie erhalten bis zu 12 Stunden Wiedergabezeit mit einem vollständig aufgeladenen Lautsprecher. Mehr als genug für ein Training oder eine Party am Lagerfeuer.
Beim Wandern, am Strand oder Pool – durch die Schutzart IP67 kann dieser Lautsprecher überallhin mitgenommen werden. Die abnehmbare Trageriemen erleichtern den Transport, und mit einer Bluetooth-Reichweite von bis zu 20 Metern verpassen Sie keinen einzigen Beat mehr, auch wenn sich Ihr Telefon weit vom Lautsprecher entfernt befindet.
Auszeichnungen
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Deivi
04/09/2023
España
Resistente y potente
Me pareció muy buen precio para las prestaciones que tiene. Mejor que los de prestaciones similares sin duda. Resiste todo. Lleva recubrimiento de goma y se puede mojar. Buena potencia de sonido. Perfecto para las rutas que hago
Vorteile
Resistencia y potencia de sonido
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS4807W Altavoz inalámbrico verfasst
Datum der Benutzung 2023-08-04
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS4807W Altavoz inalámbrico verfasst
Datum der Benutzung 2023-08-04
ATHOMETVAVA
31/08/2023
España
Buen sonido y alcance para actividades exteriores
El sonido sale muy potente y con claridad. Puede conectar varios dispositivos a la vez y lo hace fácilmente cuando ya lo has hecho alguna vez con los dispositivos que quieres conectar. Solo tienes que seleccionar el modelo en la configuración de bluetooth de los dos. Los botones funcionan bien. No he probado lo del agua pero pinta bien, por el grado de IP que tiene. Y el peso es ligero, por lo que es fácil de manejar.
Vorteile
Sonido (bajos brutales y claridad), llamadas con bastante alcance de espacio y batería.
Nachteile
Me encantaría que tuviese más bluetooth para emparejarlo con más de un dispositivo.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS4807W Altavoz inalámbrico verfasst
Datum der Benutzung 2022-07-31
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS4807W Altavoz inalámbrico verfasst
Datum der Benutzung 2022-07-31
Die Schutzart IP67 bedeutet, dass der Lautsprechertreiber staubdicht ist und bis zu 30 Minuten lang in einer Tiefe von bis zu einem Meter eingetaucht werden kann.