Eingestellt
TAT1207BL/00
Earbuds mit bequemer Passform
Besonders kleine Ladetasche
IPX4 spritzwasser-/schweißresistent
Bis zu 18 Stunden Wiedergabezeit
Diese komfortablen Earbuds passen sicher in Ihre Gehörgänge und sorgen für einen perfekten Sitz, der Umgebungsgeräusche verringert. Hören Sie jeden Beat und jedes Wort! Genießen Sie echten Komfort mit weichen, austauschbaren Silikon-Ohrstöpseln in drei Größen.
Diese besonders kleine Tasche bietet Ihnen echte Leistung in einem kleinen Gehäuse. Die vollständig aufgeladenen Kopfhörer bieten Ihnen 6 Stunden Wiedergabezeit und bei einer vollständig aufgeladenen Ladetasche erhalten Sie weitere 12 Stunden. Mit einer schnellen 15-minütigen Ladung, erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit!
Dank der IPX4-Schutzklasse und den leistungsstarken 6-mm-Treibern erhalten Sie bei jedem Wetter großartigen Sound. Die Kopfhörer sind spritzwassergeschützt, ein paar Regentropfen oder etwas Schweiß machen ihnen also nichts aus, und Sie müssen sich keine Gedanken machen, wenn es plötzlich regnet.
2.3
von 5
12
Bewertungen
Revieweronly2222
31/05/2023
United Kingdom
The battery lasts forever.
All all recommendations! I am to happy with this product. The best thing is the battery. Bass is very good, as sound quality in general.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAT1207BK True Wireless Headphones verfasst
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Kueen
21/07/2022
United Kingdom
The product has good outside noises resistant
I got these for gift. I was listening music while cleaning my apartment. These earbuds are so good I was vacuuming the floors and didn't hear the vacuum cleaner wasn't turned on while time LOL. Very good I am happy with those. Only thing is they are maybe not loud enough, but it's good for ears anyway.
Vorteile
Noise resistant
Nachteile
Low high volume
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAT1207WT True Wireless Headphones verfasst
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IngoH
16/07/2025
Sverige
Hållbara
Fantastiskt hållbara. Jag råkade köra en av lurarna i tvättmaskinen. Den fungerar fortfarande lika bra, bara en laddning behövdes. Det är också ett helt ok ljud för det billiga priset.
Vorteile
Hållbara
Nachteile
Lite "klumpiga" i örat
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAT1207BK True Wireless-hörlurar verfasst
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