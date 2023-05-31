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Eingestellt

True Wireless Kopfhörer

TAT1207WT/00

2.3
| (12) Bewertungen
Schnell unterwegs
Einfach verbinden und los geht's! Diese fantastischen True Wireless Kopfhörer sind mit einer besonders kleinen Ladetasche ausgestattet, die in Ihre Hosentasche passt und Ihnen jederzeit zuverlässigen, bequemen Sound bietet. Spritzwasser- und schweißresistent gemäß IPX4 und bis zu 18 Stunden Wiedergabezeit!
Alle Vorteile anzeigen

Schnell unterwegs

  • Earbuds mit bequemer Passform

  • Besonders kleine Ladetasche

  • IPX4 spritzwasser-/schweißresistent

  • Bis zu 18 Stunden Wiedergabezeit

Sichere, bequeme Passform im Ohr

Diese komfortablen Earbuds passen sicher in Ihre Gehörgänge und sorgen für einen perfekten Sitz, der Umgebungsgeräusche verringert. Hören Sie jeden Beat und jedes Wort! Genießen Sie echten Komfort mit weichen, austauschbaren Silikon-Ohrstöpseln in drei Größen.

Besonders kleine USB-C-Ladetasche

Diese besonders kleine Tasche bietet Ihnen echte Leistung in einem kleinen Gehäuse. Die vollständig aufgeladenen Kopfhörer bieten Ihnen 6 Stunden Wiedergabezeit und bei einer vollständig aufgeladenen Ladetasche erhalten Sie weitere 12 Stunden. Mit einer schnellen 15-minütigen Ladung, erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit!

Spritzwasser- und schweißresistent gemäß IPX4

Dank der IPX4-Schutzklasse und den leistungsstarken 6-mm-Treibern erhalten Sie bei jedem Wetter großartigen Sound. Die Kopfhörer sind spritzwassergeschützt, ein paar Regentropfen oder etwas Schweiß machen ihnen also nichts aus, und Sie müssen sich keine Gedanken machen, wenn es plötzlich regnet.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.3

von 5

12

Bewertungen

4

31/05/2023

United Kingdom

United Kingdom

The battery lasts forever.

All all recommendations! I am to happy with this product. The best thing is the battery. Bass is very good, as sound quality in general.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAT1207BK True Wireless Headphones verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAT1207BK True Wireless Headphones verfasst

21/07/2022

United Kingdom

United Kingdom

The product has good outside noises resistant

I got these for gift. I was listening music while cleaning my apartment. These earbuds are so good I was vacuuming the floors and didn't hear the vacuum cleaner wasn't turned on while time LOL. Very good I am happy with those. Only thing is they are maybe not loud enough, but it's good for ears anyway.

Vorteile

Noise resistant

Nachteile

Low high volume

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAT1207WT True Wireless Headphones verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAT1207WT True Wireless Headphones verfasst

16/07/2025

Sverige

Sverige

Hållbara

Fantastiskt hållbara. Jag råkade köra en av lurarna i tvättmaskinen. Den fungerar fortfarande lika bra, bara en laddning behövdes. Det är också ett helt ok ljud för det billiga priset.

Vorteile

Hållbara

Nachteile

Lite "klumpiga" i örat

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Diese Bewertung wurde für TAT1207BK True Wireless-hörlurar verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAT1207BK True Wireless-hörlurar verfasst

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