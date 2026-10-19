Mein Philips Bikinitrimmer zieht beim Trimmen meine Haare raus
Wenn Ihr Philips Bikinitrimmer beim Trimmen am Haar zieht, probieren Sie unsere Tipps unten aus, um dieses Problem zu lösen
Der Trimmer muss regelmäßig gereinigt werden, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Haare oder Schmutz können im Gerät festsitzen und dessen Leistung beeinträchtigen.
Wenn der Akku schwach ist, kann das Gerät an einigen Härchen ziehen. Tauschen Sie in diesem Fall den Akku aus.
Es ist wichtig, dass die Schneideeinheit oder der Kammaufsatz, den Sie mit dem Trimmer verwenden, ordnungsgemäß am Gerät angebracht ist. Wenn die Aufsätze nicht richtig angebracht sind, funktioniert der Trimmer möglicherweise nicht, oder es lassen sich nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen.
Das beste Erlebnis erhalten Sie, wenn der Trimmer vollständig auf der Haut aufliegt. Führen Sie ihn dann sanft und gleichmäßig über die Behandlungsbereiche.
Versuchen Sie, Ihre Haut mit der freien Hand zu dehnen, damit die Haare sich aufrichten und leicht zu erreichen sind.
Um beste Ergebnisse zu erzielen, solltest Du Deine Haare gegen die Wuchsrichtung schneiden.
Prüfen Sie, ob der Trimmer-Aufsatz beschädigt ist. Wenn ja, ersetzen Sie ihn durch einen neuen Philips Trimmer-Aufsatz.
Wenn Ihnen dies nicht weiterhilft, wenden Sie sich bitte an uns, um weitere Hilfe zu erhalten.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:HP6375/00, HP6364/00, BRT381/15. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›