Sollte ich meinen Philips Epilierer oder LadyShaver auf nasser oder trockener Haut verwenden?

Philips Epilierer und LadyShaver können auf nasser oder trockener Haut verwendet werden, um Haare am Körper, einschließlich der Beine, Arme, Achselhöhlen und der Bikinizone, zu entfernen. Im Folgenden werden die Vorteile der einzelnen Methoden und allgemeine Tipps zur Verwendung beschrieben.
Hinweis: Epilieren ist für den Intimbereich (Außen- und Innenseite der äußeren Schamlippen) nicht geeignet. Verwenden Sie in diesem Bereich nur einen Trimmer oder Rasierer mit angebrachtem Kammaufsatz.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: BRL138/00, BRL159/00, BRL149/00. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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