Philips Support Sollte ich meinen Philips Epilierer oder LadyShaver auf nasser oder trockener Haut verwenden?

Philips Epilierer und LadyShaver können auf nasser oder trockener Haut verwendet werden, um Haare am Körper, einschließlich der Beine, Arme, Achselhöhlen und der Bikinizone, zu entfernen. Im Folgenden werden die Vorteile der einzelnen Methoden und allgemeine Tipps zur Verwendung beschrieben.

Hinweis: Epilieren ist für den Intimbereich (Außen- und Innenseite der äußeren Schamlippen) nicht geeignet. Verwenden Sie in diesem Bereich nur einen Trimmer oder Rasierer mit angebrachtem Kammaufsatz.



Vor Beginn Wasserdichte Geräte sorgen für ein komfortables Ergebnis, egal ob Sie unter der Dusche stehen oder nicht. Diese Produkte sind wasserfest, daher können sie auch mit Wasser verwendet und gespült werden.

Es ist wichtig, dass der Gerätekopf geprüft wird, um sicherzustellen, dass er nicht verschmutzt, beschädigt oder abgenutzt ist. Ein defekter Gerätekopf führt dazu, dass die Leistung des Produkts abnimmt. Ist er beschädigt, muss er sofort ausgetauscht werden.

Verwenden Sie das Geräte auf sauberer Haut. Wir empfehlen, einen Tag oder zwei Tage vor dem Epilieren oder Rasieren ein Hautpeeling durchzuführen. Dadurch werden abgestorbene Hautzellen um Ihre Haarfollikel entfernt. Dies erleichtert die Haarentfernung und reduziert die Anzahl eingewachsener Haare.

Verwendung im trockenen Zustand Für die meisten Produkte empfehlen wir die Verwendung unter trockenen Bedingungen, da feuchtes Haar eher mehr auf der Haut klebt.

Verwenden Sie das Produkt für eine schnelle Rasur oder unterwegs auf trockener Haut. Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut sauber und vollständig trocken ist, bevor Sie das Gerät verwenden.

Verwendung im nassen Zustand Für ein angenehmes Gefühl und gleichmäßige Bewegungen können Sie das Gerät auf nasser Haut verwenden. Spülen Sie den Kopf bei Verwendung im nassem Zustand regelmäßig aus, um Haare zu entfernen und sicherzustellen, dass der Rasierer weiterhin sanft über Ihre Haut gleitet. Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut vollständig nass ist. Bedenken Sie, dass nasse Haare tendenziell mehr an der Haut haften. Auf trockener Haut erzielen Sie möglicherweise bessere Ergebnisse. Tupfen Sie Ihre Haut nach der Verwendung sanft trocken. Allgemeine Tipps Trimmen Sie längere Haare vor dem Rasieren oder Epilieren, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Es ist wichtig, dass der Rasier- oder Epilieraufsatz nicht verschmutzt, beschädigt oder abgenutzt ist. Ist er beschädigt, muss er sofort ausgetauscht werden.

Reinigen Sie Ihre Haut, bevor Sie mit der Rasur beginnen.

Wir empfehlen, einen Tag oder zwei Tage vor dem Epilieren ein Hautpeeling durchzuführen, um abgestorbene Hautzellen um Ihre Haarfollikel herum zu entfernen und die Haarentfernung zu erleichtern.

Übertreiben Sie es nicht. Rasieren Sie nicht zu oft über dieselbe Stelle.

Tupfen Sie die Haut nach der Haarentfernung in der Badewanne oder Dusche trocken. Dies führt zu einer geringeren Reizung als das Reiben.

Tragen Sie zur anschließenden Pflege eine (alkoholfreie) Aloe-vera-Creme/-Lotion oder eine Feuchtigkeitscreme auf. Dies hat einen kühlenden und beruhigenden Effekt.

Führen Sie die Epilation am Abend durch, damit sich Ihre Haut in der Nacht beruhigen kann und Sie am nächsten Tag glatte Beine haben.