Verschiedene Fluggesellschaften haben unterschiedliche Richtlinien für die Mitnahme akkubetriebener Produkte an Bord. Erkundigen Sie sich vor der Reise bei Ihrer Fluggesellschaft nach den jeweiligen Richtlinien.

Bei Fluggesellschaften, die Lithium-Ionen-Akkus mit 100 Wattstunden oder weniger im Handgepäck erlauben (eine übliche, aber nicht einheitliche Richtlinie), fallen alle Philips Pflege- und Kosmetikprodukte mit Lithium-Ionen-Akku unter diese Richtlinie.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall immer an Ihre Fluggesellschaft.