Warum ist kein Adapter im Lieferumfang des Produkts enthalten?
Wir stellen weiterhin USB-Ladekabel bereit, die Sie mit einem USB-Adapter verwenden können.
Unten finden Sie weitere Informationen darüber, welchen Adapter Sie mit Ihrem Philips Produkt verwenden können.
Kann ich den USB-Adapter auf Philips.com erwerben?
Ich besitze bereits einen USB-Adapter
Wenn Sie bereits einen USB-Adapter (idealerweise von einer zuverlässigen Marke) besitzen, stellen Sie sicher, dass der Adapter zertifiziert ist und die Sicherheitsstandards erfüllt sind. Überprüfen Sie die Sicherheitsstandards für ein sicheres Aufladen hier:
- Eingangsspannung: 100–240 V
- Ausgansspannung: 5 V
- Ausgangsleistung: 1 A oder höher
- Wenn Sie Ihr Produkt in einer feuchten Umgebung, wie z. B. im Badezimmer, verwenden oder aufladen möchten, verwenden Sie einen spritzwassergeschützten Adapter (IPX4).
Ich besitze keinen USB-Adapter
Ein Beispiel des HQ87 IPX4 Netzadapters finden Sie nachfolgend.
Hinweis: Symbole und Bilder, die den Spritzwasserschutz oder IPX4 kennzeichnen, variieren je nach Land. Überprüfen Sie Ihr Benutzerhandbuch für empfohlene Netzadapter je nach Produkt.
|