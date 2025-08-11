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    Philips Support

    Was kann ich zum Aufladen meiner Philips Produkte mit USB-Ladefunktion verwenden?

    Veröffentlicht am 11. August 2025
    Wenn Ihr Philips Körperpflegeprodukt mit einem USB-Ladekabel ausgestattet ist, laden Sie es mithilfe des Kabels in Verbindung mit einem Philips IPX4-Wandadapter oder einer anderen geeigneten Lademethode auf, wie unten aufgeführt.

    Hinweis: Bitte lesen Sie vor dem Aufladen Ihres Produkts die folgenden Sicherheitsinformationen sorgfältig durch. Alle wichtigen Sicherheitsinformationen finden Sie in den Dokumenten, die Ihrem Produkt beiliegen.

    Sicherheit geht vor

    Wenn Sie Ihr Philips Produkt in einer feuchten Umgebung (z. B. im Badezimmer) aufladen, verwenden Sie immer einen IPX4-V-Adapter, um ein sicheres Aufladen zu gewährleisten. IPX4 gibt an, dass der Adapter spritzwassergeschützt ist.

    Unabhängig davon, für welchen Adapter Sie sich entscheiden, stellen Sie sicher, dass er die unten aufgeführten Anforderungen erfüllt (diese Informationen sind normalerweise auf dem Adapter selbst aufgedruckt).

    Eingangsspannung: 100–240 V
    Ausgansspannung: 5 V
    Ausgangsleistung: 1 A oder höher
    Wasserdichtheit: IPX4* für feuchte Umgebungen.
    Zulassungszeichen: Entsprechendes Zulassungs-/Zertifizierungszeichen für Ihr Land (z. B. CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM, usw.)

    Wichtig: Die Verwendung eines nicht zertifizierten Adapters kann zu Gefahren oder schweren Verletzungen führen. Trennen Sie das Produkt immer vom Adapter, bevor Sie es mit Wasser reinigen. 

    *Tipp: Das X in IPX4 ist ein Platzhalter und in der Beschreibung eines Adapters kann eine andere Ziffer an dieser Position stehen (z. B. IP24 oder IP44). Solange die zweite Ziffer nach "IP" eine "4 ist, ist der Adapter als spritzwassergeschützt klassifiziert.

    Philips Adapter

    Wenn Sie keinen Adapter besitzen, können Sie einen geeigneten direkt von Philips erwerben. Die Modellnummer des Adapters unterscheidet sich je nach dem Produkt, das Sie besitzen.

    Philips Grooming und Beauty – OneBlade, Head Pro, Rasierer, Lady Shaver, Groomer und Haarschneider:
    Philips HQ87 IPX4-Adapter. 

    Philips Sonicare – Elektrische Zahnbürsten und Zahnseide:
    Philips WAA1001 spritzwassergeschützter Adapter gem. IPX4 (Weiß) oder Philips WAA2001 spritzwassergeschützter Adapter gem. IPX4 (Schwarz)

    So erwerben Sie einen Philips Adapter:

    • Wenn Sie in den USA leben, klicken Sie hier, um einen Adapter anzufordern.
    • Wenn Sie in Kanada leben, klicken Sie hier und wenden Sie sich an den Support.
    • Wenn Sie an einem anderen Ort der Welt leben, klicken Sie hier und geben Sie die entsprechende Adaptermodellnummer in die Suchleiste oben auf der Seite ein. Beachten Sie, dass die Suchleiste oben auf dieser Seite für die Suche nach Informationen zum Produktsupport optimiert ist. Daher ist es wichtig, dass Sie auf den angegebenen Link klicken und die Suchfunktion auf der neuen Seite verwenden, nicht auf dieser.

    Integrierte USB-Buchsen/Steckdosen

    Sie können eine spezielle Steckdose mit USB-Buchse in einem Gebäude verwenden, um Ihr Produkt aufzuladen, vorausgesetzt, sie entspricht den im Abschnitt "Sicherheit geht vor" angegebenen Spezifikationen. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es mit Wasser reinigen.

    USB-Adapter einer anderen Marke

    Sie können zum Aufladen Ihres Produkts einen USB-Wandadapter von einer namhaften Marke verwenden, sofern er die im Abschnitt "Sicherheit geht vor" aufgeführten Spezifikationen erfüllt. Diese Informationen sollten wie im folgenden Beispiel auf den Adapter selbst aufgedruckt sein:
    Die Abbildung zeigt die auf einem USB-Adapterstecker aufgedruckten Spezifikationen

    Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HS5980/15 , HS9980/15 , HS7980/15 , BRL138/00 , BRL149/00 , BRL159/00 , BRL129/00 , BRL127/00 , XP9402/31 , XP9402/11 , XP9401/38 , XP9400/31 , XP9208/30 , XP9207/30 , XP9405/31 , XP9405/11 , XP9404/46 , XP9404/38 , XP9404/31 , XP9403/31 , XP9402/46 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9204/30 , XP9204/10 , XP9203/30 , XP9202/33 , XP9202/30 , XP9202/10 , XP9201/33 , XP9201/30 , XP9200/33 , XP9200/30 , X9003/30 , X9002/30 , X9002/10 , X9001/30 , X9001/10 , QP1924/20 , X9000/30 , X9000/10 , X5004/00 , S1142/00 , S7887/78 , S7886/78 , S7886/58 , S7882/54 , S5898/79 , S5889/50 , BT3233/15 , S5887/69 , BT3238/15 , S5887/13 , S3144/00 , BRL128/00 , S5884/38 , S3344/13 , S3343/13 , QP6652/35 , S1142/02 , S3242/12 , S3143/02 , X5012/00 , S1141/00 , X3003/02 , X3003/00 , QP2734/30 , X3001/00 , QP1924/30 , QP2724/23 , QP2834/23 , QP2734/23 , QP2724/31 , QP2834/31 , QP6552/30 , QP6542/15 , QP6652/30 , QP6552/15 , QP6507/23 , QP6652/61 , QP6506/15 , QP2724/17 , QP1424/65 , XP9405/11R1 , QP1324/30 , BRL146/20 , XP9402/06 , MG5950/15 , MG7920/15 , MG7930/15 , MG7940/15 , MG7940/75 , MG9550/15 , MG5940/15 , MG5920/15 , MG7950/15 , MG5917/15 , S3342/13 , S3243/12 , QP2834/20 , S3244/12 , S3341/13 , S3143/00 , BG3007/01 , S3145/00 , QP2724/20 , X3002/00 , QP2824/20 , BG3017/01 , BG3027/03 , BG3027/05 , S3241/12 , BG5021/15 , BG5021/16 , QP1324/20 , S7886/55 , S5884/35 , S5885/69 , QP4530/30 , S5898/50 , QP2824/30 , S7885/63 , QP2734/31 , S8692/55 , S8697/23 , QP2734/20 , BT3239/15 , BT3234/15 , MG5930/15 , S7882/55 , S8692/35 , S7887/63 , S7887/35 , S7886/63 , S5880/50 , S7886/35 , S7885/55 , S5898/35 , S5898/25 , S5889/11 , S5887/50 , S5887/35 , S5887/10 , S5885/35 , S5885/25 , S7887/55 , S7887/58 , QP4631/65 , S5884/69 , QP2724/30 , BRL136/00 , BRL146/00 , BRL166/91 , BRL126/00 , BRL176/00 , X5006/00 , QP2734/20R1 , QP2724/20R1 , QP2824/20R1 , QP2724/15 , QP2734/30R1 , QP2824/30R1 , QP2834/20R1 , S8697/55 , S8697/35 , CP1801/01 , CP1800/01 , QP4631/30 , QP4530/30R1 , BT1209/15 , BT1216/15 , BT1216/10 , S5887/10R1 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen Klicken Sie hier, um weniger Produktnummern anzuzeigen

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

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