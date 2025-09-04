Wie kann ich den Rasieraufsatz meines Philips LadyShavers entfernen und anbringen?

Befolgen Sie einfach die nachstehenden Anweisungen, um den Rasieraufsatz (und die Folie) an Ihrem Philips LadyShaver anzubringen und abzunehmen. Die Nummerierung der Schritte entspricht den Abbildungen unten.
Tipp: Das folgende Video bietet zusätzliche Anleitungen. Ihr Modell kann jedoch optisch von dem gezeigten abweichen.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: BRL149/00, BRL159/00, BRL138/00. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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