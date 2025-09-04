Philips Support Wie kann ich den Rasieraufsatz meines Philips LadyShavers entfernen und anbringen?

Befolgen Sie einfach die nachstehenden Anweisungen, um den Rasieraufsatz (und die Folie) an Ihrem Philips LadyShaver anzubringen und abzunehmen. Die Nummerierung der Schritte entspricht den Abbildungen unten.

Um den Rasieraufsatz anzubringen, drücken Sie ihn vorsichtig auf das Handstück, bis er einrastet. Um den Rasieraufsatz zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste und nehmen den Aufsatz vom Handstück ab. Um die Scherfolie zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig aus dem Rasieraufsatz (bei einigen älteren LadyShaver-Modellen verfügt der Rasieraufsatz über eine Schiebetaste zum Lösen der Scherfolie).

Tipp: Das folgende Video bietet zusätzliche Anleitungen. Ihr Modell kann jedoch optisch von dem gezeigten abweichen.