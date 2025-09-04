Philips Support Wie kann ich die besten Ergebnisse mit meinem Philips LadyShaver erzielen?

Sie können die Scherfolie Ihres Philips LadyShaver verwenden, um Körperbehaarung unterhalb des Halses zu trimmen und zu rasieren. Dazu gehören z. B. Achselhöhlen, Arme, Beine, oder Bikinizone (mit Kammaufsatz).

Vor Beginn:

Überprüfen Sie die Scherfolie vor jeder Verwendung auf Beschädigungen und ersetzen Sie sie, wenn sie abgenutzt oder beschädigt ist.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät sauber ist.

Verwenden Sie immer den Kammaufsatz, wenn Sie Ihren LadyShaver in der Nähe Ihres Intimbereichs (Außen- und Innenseite der äußeren Schamlippen) verwenden.

Verwenden Sie Ihren Philips LadyShaver in der Badewanne oder Dusche oder auf sauberer, trockener Haut.

Führen Sie für optimale Ergebnisse einige Tage vor der Rasur ein Peeling durch.



Tipp: Die Grundlagen, die in den Videos unten gezeigt werden, gelten für alle LadyShaver-Modelle, einschließlich solcher, die sich optisch von den gezeigten unterscheiden.

Während des Gebrauchs Auch wenn Ihr LadyShaver nass oder trocken verwendet werden kann, liefert eine trockene Verwendung oft bessere Ergebnisse. Das liegt daran, dass nasse Haare an der Haut haften bleiben, sodass sie schwieriger zu entfernen sind.

Halten Sie das Gerät so, dass der Rasieraufsatz vollen Kontakt mit Ihrer Haut hat, und bewegen Sie ihn vorsichtig gegen die Haarwuchsrichtung. Beachten Sie, dass die Haarwuchsrichtung selbst in verschiedenen Bereichen derselben Körperpartie unterschiedlich sein kann.

Verwenden Sie die Finger der freien Hand, um die Haut zu straffen und somit Falten oder Vertiefungen auf der Hautoberfläche zu vermeiden, damit der Rasierkopf auf eine möglichst glatte Oberfläche trifft.

Wenn Sie Ihre Achselhöhlen rasieren, legen Sie die Hand an den Hinterkopf, um die Körperpartie besser erreichen zu können.

Wenn Sie Ihren LadyShaver in der Badewanne oder unter der Dusche verwenden, spülen Sie den Rasieraufsatz regelmäßig ab, um angesammelte Haare zu entfernen. Die Pflege danach Bei Bedarf können Sie nach der Rasur beruhigende (alkoholfreie) Cremes oder Lotionen auf die Haut auftragen.

Es kann einige Zeit dauern, bis sich Ihre Haut an einen neuen Rasierer gewöhnt hat. Lassen Sie Ihrer Haut zwischen den Sitzungen Zeit sich zu erholen.

Reinigen Sie Ihren LadyShaver gründlich, und lassen Sie ihn an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wegräumen. Bewahren Sie die Folie mit angebrachtem Kammaufsatz oder Schutzkappe auf, um sie vor versehentlicher Beschädigung zu schützen.