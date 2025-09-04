Wie kann ich die besten Ergebnisse mit meinem Philips LadyShaver erzielen?

Sie können die Scherfolie Ihres Philips LadyShaver verwenden, um Körperbehaarung unterhalb des Halses zu trimmen und zu rasieren. Dazu gehören z. B. Achselhöhlen, Arme, Beine, oder Bikinizone (mit Kammaufsatz).
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Tipp: Die Grundlagen, die in den Videos unten gezeigt werden, gelten für alle LadyShaver-Modelle, einschließlich solcher, die sich optisch von den gezeigten unterscheiden.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: BRL138/00, BRL159/00, BRL149/00. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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