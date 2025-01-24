Philips Support Wo ist die Modell- und Seriennummer meines Philips Epilierers?

Die Modell- und Seriennummer Ihres Philips Epilierers, LadyShaver, Trimmers oder Gesichtshaarentferners ist auf der Rückseite des Griffs aufgedruckt. Sie kann zudem am Batteriefach für Produkte, die mit austauschbaren AA-Batterien betrieben werden, gefunden werden.



Die Modellnummer wird häufig bei der Registrierung Ihres Produkts oder bei der Suche nach Informationen zu Ihrem spezifischen Modell benötigt. Diese Nummer beginnt mit den Buchstaben BRE, BRL oder BRR, gefolgt von drei Ziffern oder HP, gefolgt von vier Ziffern.



Die Seriennummer befindet sich unter der Modellnummer. Damit wird das Produktionsdatum Ihres Produkts im Format YYWW identifiziert.



