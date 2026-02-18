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Wie verwende ich den ProGuide-Aufsatz?

Der ProGuide hilft Ihnen, den Epilierkopf für optimale Ergebnisse im 75°-Winkel zu halten und spannt die Haut für eine angenehmere Epilation.

So verwenden Sie den ProGuide:

  1. Lösen Sie den oberen Teil des Epilierkopfes.
  2. Setzen Sie den ProGuide-Aufsatz auf den Epilierkopf.
  3. Setzen Sie den Epilierer mit dem ProGuide-Aufsatz flach auf die Haut auf und epilieren Sie wie gewohnt.

Halten Sie den ProGuide-Aufsatz stets flach auf der Haut, um den richtigen Winkel einzuhalten. Kippen Sie den ProGuide-Aufsatz nicht nach oben.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: BRE738/00, BRE749/00, BRE709/00. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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