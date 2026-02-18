Philips Support Wie verwende ich den ProGuide-Aufsatz?

Der ProGuide hilft Ihnen, den Epilierkopf für optimale Ergebnisse im 75°-Winkel zu halten und spannt die Haut für eine angenehmere Epilation.

So verwenden Sie den ProGuide:

Lösen Sie den oberen Teil des Epilierkopfes. Setzen Sie den ProGuide-Aufsatz auf den Epilierkopf. Setzen Sie den Epilierer mit dem ProGuide-Aufsatz flach auf die Haut auf und epilieren Sie wie gewohnt.

Halten Sie den ProGuide-Aufsatz stets flach auf der Haut, um den richtigen Winkel einzuhalten. Kippen Sie den ProGuide-Aufsatz nicht nach oben.