Wie reinige ich meinen Philips LadyShaver?

Ihr Philips LadyShaver muss regelmäßig gereinigt werden, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Haare oder Schmutz können im Gerät festsitzen und dessen Leistung beeinträchtigen. Reinigen Sie den Rasierer nach jedem Gebrauch gründlich und waschen Sie Haare oder Rückstände vollständig weg. Schützen Sie die Folie, indem Sie während der Aufbewahrung eine Kappe oder einen Kammaufsatz anbringen.
Die Verwendung von Reinigungswerkzeugen wie Bürsten, Tüchern usw. oder chemischen Flüssigkeiten kann zu einer frühen sichtbaren Abnutzung führen.
Klopfen Sie die Scherfolie zum Reinigen oder Trocknen nicht gegen eine harte Oberfläche, wie das Waschbecken. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen zur Reinigung:
Weitere Informationen zur Reinigung und Wartung Ihres LadyShavers finden Sie im Video unten.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: BRL149/00, BRL159/00, BRL138/00. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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