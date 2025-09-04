Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    Philips Support

    Wann muss ich die Folie an meinem LadyShaver austauschen?

    Veröffentlicht am 04 September 2025
    Für eine optimale Schneideleistung und eine ideale Gleitfähigkeit empfiehlt sich ein Austauschen der Folie alle 12 Monate oder wenn das Gerät nicht mehr die gewünschten Ergebnisse beim Rasieren und Trimmen liefert. Ersetzen Sie die Folie immer durch eine Original-Folie von Philips.

    Je nach Nutzungsverhalten kann die genaue Lebensdauer der Folie variieren. Ähnlich wie bei einer manuellen Klinge wird die Folie mit der Zeit stumpfer, was zu einer verringerten Rasierleistung führen kann. Außerdem kann es sich beim Rasieren und Trimmen vermehrt anfühlen, als ob Haare ausgerissen werden. Je nachdem, wie zufrieden Sie mit der Leistung der Folie sind, kann es sein, dass Sie Ihre Folie früher oder später als angegeben austauschen möchten.
     

    Gut zu wissen

    • Tauschen Sie die Scherfolie sofort aus, wenn sie beschädigt ist.
    • Die Dichte und Dicke Ihrer Haare beeinflussen die Lebensdauer der Scherfolie.
    • Eine regelmäßige Reinigung und Wartung der Folie kann dazu beitragen, die Lebensdauer zu maximieren und eine optimale Rasierleistung sicherzustellen. Reinigen Sie Ihren Philips LadyShaver nach jedem Gebrauch, um Haare und Ablagerungen zu entfernen. 
    • Bewahren Sie Ihren LadyShaver mit angebrachtem Kammaufsatz oder Schutzkappe auf, um die Folie vor versehentlicher Beschädigung zu schützen.

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Weitere nützliche Links

    Hilfe zum Produkt?

    Suchen Sie nach etwas anderem?

    Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

    Support-Homepage
    Nach oben

    Abonnements

    Einfache Kündigung Ihrer Verträge

    Verträge hier kündigen
    Warranty icon

    Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

    Unsere Garantiebedingungen ansehen
    Refurbishment icon

    Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

    Besser-als-neu-Editionen kaufen
    Parts and accessories

    Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

    Ersatzteile und Zubehör kaufen
    Sustainability icon

    Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

    Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

    * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle Rechte vorbehalten.

    Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

    Ich verstehe

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    Nach oben

    Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.