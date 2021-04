Positionierung und Bedienung: reibungslos und einfach

Nach dem Aufstellen des Scanners erhielten Frau Schiffer und ihr Team eine maßgeschneiderte Schulung, die sich an ihren klinischen und arbeitsablaufbezogenen Anforderungen und Zielen orientierte. „Ich war von Anfang an beeindruckt. Installation und Einrichtung verliefen reibungslos und unkompliziert. Innerhalb von drei Tagen beherrschten unsere MTRAs das neue System sicher“, erinnert sich Frau Schiffer.

Seit der Installation des Prodiva 1.5T konnten sie und ihr Team eine Reihe von Verbesserungen in der täglichen Arbeit feststellen. Der unkomplizierte Breeze Arbeitsablauf des Scanners unterstützt die einfache Positionierung der Patienten in weniger Einzelschritten, eine schnelle Vorbereitung und kurze Wechselzeiten. Extrem leichte anteriore Spulen, kurze Kabel und kleine Anschlüsse sind positive Aspekte für die MTRAs. Die leitende MTRA Sandra Maass sagt: „Das gesamte Team und ich sind begeistert von der Arbeit mit Prodiva und profitieren jeden Tag von den vielen Vorteilen im Arbeitsablauf.“ Frau Schiffer fügt hinzu: „Die flexiblen, leichten Spulen passen sich der Körperform der Patienten sehr gut an und die Anschlüsse sind hervorragend; das Anschließen und Trennen ist mühelos zu bewerkstelligen.“

„Die Schulterspule ist ein gutes Beispiel für die einfache Positionierung mit Prodiva“, meint Frau Maass. „Andere Schulterspulen sind häufig recht steif, sodass Patienten mit Schmerzen, großen, kräftigen Schultern oder einer etwas veränderten Schulter- oder Wirbelsäulenanatomie nicht gut in der Spule positioniert werden können, was häufig zu einer geringeren Bildqualität führt. Die Prodiva Schulterspule hingegen ist sehr flexibel und hat eine große Abdeckung, das heißt, der Patient lässt sich leichter gut positionieren, was zur hervorragenden Bildqualität und hohem SNR unserer Schulteruntersuchungen beiträgt.“

Hohe Qualität der Bilder beeindruckt

Auch in klinischer Hinsicht ist Frau Schiffer vom Prodiva 1.5T äußerst beeindruckt. In ihrer Praxis werden ungefähr 50% neurologische und 40% muskuloskelettale Scans ausgeführt, der Rest verteilt sich auf Gefäß-, Abdominal- und sonstige Untersuchungen. Das Radiologieteam erzielt in allen Anatomien gute Ergebnisse, was von den überweisenden Ärzten bestätigt wird.

„Die hohe Bildqualität und die erweiterten Funktionen von Prodiva, unter anderem die diffusionsgewichtete Bildgebung in vielen Organen, verbessern unsere Diagnosesicherheit und unterstützen den Entscheidungsprozess“, erklärt Frau Schiffer. „Prodiva war eine ausgezeichnete Investition und auf jeden Fall die richtige Wahl für uns.“

„Die Qualität der Magnetresonanzangiographie ohne Kontrastmittel beeindruckt uns immer wieder“, freut sich Frau Schiffer. „Wir können nicht nur ohne die Injektion eines Kontrastmittels arbeiten, sondern bekommen auch Bilder, zum Beispiel der Karotiden, von erstaunlicher Qualität. Auch Schulter- und Handuntersuchungen sind ausnehmend sehr gut. Bei Bildern von der Hand werden beispielsweise auch die Fingerspitzen und das gesamte Handgelenk mit einem hohen Signal-Rausch-Verhältnis erfasst.“