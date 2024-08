Für Patienten, denen ein Untersuchungstermin bevorsteht, kann das Warten auf eine Diagnose extrem belastend sein. Die Verabreichung radiologischer Wirkstoffe für diagnostische Bildgebungsverfahren kann in einem mit Ambient Experience ausgestatteten Verabreichungsraum erfolgen, der den Patienten hilft, im Verlauf des Verfahrens ruhig zu bleiben und so zu optimalen klinischen Bedingungen und reibungslosen Arbeitsabläufen beizutragen.

Die Kontinuität des Patientenerlebnisses setzt sich bis in den Untersuchungsraum fort, wo Patienten die Möglichkeit haben, sich aktiv am Heilungsprozess zu beteiligen. Indem sie ein Gefühl der Kontrolle erhalten, gestaltet sich ihr Erlebnis interaktiv und weniger beängstigend.