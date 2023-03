Echokardiographie

Collaboration Live



Sehen Sie, wie Dr. Saloux, ein Kardiologe am CHU de Caen in der Normandie/Frankreich, mithilfe von Collaboration Live den Zugang zur Versorgung über Telemedizin mit Ultraschall ermöglicht und Fernkonsultationen mit Kollegen in Kardiologie-Abteilungen von Krankenhäusern an anderen Standorten in der Normandie abhält – ein ganz neues Modell zur die Durchführung der Gesundheitsversorgung.