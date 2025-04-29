Der Philips VeriSight Pro 3D-Katheter für die intrakardiale Echokardiographie (ICE) wurde entwickelt, um den Standard bei der Elektrophysiologie und bei strukturellen Herzerkrankungen zu verbessern. Als erster ICE-Katheter, bei dem die gleiche 3D-Bildgebungstechnologie wie bei der transösophagealen Echokardiographie (TEE) miniaturisiert wurde, unterstützt dieser Ärzte zuverlässig bei der 2D- und 3D-Bildgebung und gibt ihnen mehr Sicherheit und Kontrolle bei interventionellen Eingriffen.
Mehr Kontrolle bei jedem Eingriff
Philips VeriSight Pro nutzt dieselbe 3D-Bildgebungstechnologie wie TEE, wurde jedoch so miniaturisiert, dass es auf die Spitze eines 9-French-Katheters passt, und bietet leistungsstarke 3D-Bildgebungsfunktionen. Von der Optimierung von LAAO-Prozeduren bis hin zur Ermöglichung von Trikuspidalinterventionen ist VeriSight Pro eine wichtige Lösung für strukturelle Herz- und EP-Programme.
Nahtlose Integration und Benutzererfahrung
Kompatibel mit unseren branchenführenden Ultraschallsystemen EPIQ CVx und CVxi für eine nahtlose Erfahrung. VeriSight ist ein steriler, sterilisierbarer Einwegkatheter, der an die EPIQ-Konsole angeschlossen wird und über die gleiche Tastenbelegung verfügt, die die EPIQ-Benutzer bereits kennen.
Das Beste aus dem Labor herausholen
Steigern Sie die Effizienz Ihres Labors und reduzieren Sie die Abhängigkeit von Vollnarkosen bei interventionellen Prozeduren mit VeriSight Pro. So optimieren Sie die Abläufe, ohne Kompromisse bei der Versorgungsqualität eingehen zu müssen.
Eingriffe sicher navigieren
Steigern Sie das Vertrauen in strukturelle Herzeingriffe mit hervorragenden Bildgebungsfunktionen und umfassenden 3D-Leistungsmerkmalen, einschließlich xPlane-Technologie und multiplanarer Rekonstruktion (MPR). Mit der digitalen iRotate-Steuerung können Sie ganz einfach auf die gewünschten anatomischen Ansichten und Geräte zugreifen, ohne den Katheter manipulieren zu müssen.
Erstklassige Versorgung
Die neue Recall-Einstellung zum Umschalten zwischen TEE und ICE auf demselben EPIQ-System ermöglicht eine individuelle Versorgung für jeden Patienten mit elektrophysiologischen und strukturellen Herzerkrankungen. VeriSight Pro verfügt über umfassende 3D-Bildgebungsfunktionen, sowohl als Standalone-Lösung als auch in Verbindung mit TEE, um den individuellen Anforderungen jedes Patienten gerecht zu werden.
Präzise Beurteilungen von ASD/PFO
Die 3D-Funktionen von VeriSight Pro geben Ihnen mehr Sicherheit bei der präzisen Beurteilung und Durchführung komplexer ASD- und PFO-Eingriffe.
Optimierte LAAO-Prozeduren
VeriSight Pro unterstützt Sie bei der Erstellung eines moderaten Sedierungsprogramms, das Prozeduren zur Okklusion des linken Vorhofohrs (LAAO) optimiert, Kosten senkt und die Patientenerfahrung verbessert. Sparen Sie durchschnittlich 28 Minuten bei LAAO-Prozeduren, optimieren Sie den Planungsprozess und die Raumnutzung und steigern Sie so die Produktivität Ihrer Einrichtung(2,6).
Optimierte Trikuspidalversorgung
Der Einsatz von 3D ICE in Kombination mit TEE verbessert den Versorgungszugang für Trikuspidalpatienten und optimiert die Bildgebung der Herzklappen. Unsere Recall-Einstellungen ermöglichen es, während des Eingriffs zwischen TEE und 3D ICE zu wechseln, um eine effiziente Versorgung zu gewährleisten, ohne dass die Bildoptimierung und die Ansichten beeinträchtigt werden.
Der VeriSight Pro 3D ICE-Katheter verfügt über eine einzige Bildgebungslösung, mit der sowohl die Ablation bei Vorhofflimmern (Afib) als auch die Okklusion des linken Vorhofohrs (LAAO) mit klinischer Sicherheit durchgeführt werden können. Der optimierte Arbeitsablauf verbessert die Zeit- und Kosteneffizienz.
Nahtlose Integration und Benutzererfahrung
Kompatibel mit unseren branchenführenden Ultraschallsystemen EPIQ CVx und CVxi für eine nahtlose Erfahrung. VeriSight ist ein steriler, sterilisierbarer Einwegkatheter, der an die EPIQ-Konsole angeschlossen wird und über die gleiche Tastenbelegung verfügt, die die EPIQ-Benutzer bereits kennen.
Das Beste aus dem Labor herausholen
Steigern Sie die Effizienz Ihres Labors und reduzieren Sie die Abhängigkeit von Vollnarkosen bei interventionellen Prozeduren mit VeriSight Pro. So optimieren Sie die Abläufe, ohne Kompromisse bei der Versorgungsqualität eingehen zu müssen.
Eingriffe sicher navigieren
Steigern Sie das Vertrauen in strukturelle Herzeingriffe mit hervorragenden Bildgebungsfunktionen und umfassenden 3D-Leistungsmerkmalen, einschließlich xPlane-Technologie und multiplanarer Rekonstruktion (MPR). Mit der digitalen iRotate-Steuerung können Sie ganz einfach auf die gewünschten anatomischen Ansichten und Geräte zugreifen, ohne den Katheter manipulieren zu müssen.
Erstklassige Versorgung
Die neue Recall-Einstellung zum Umschalten zwischen TEE und ICE auf demselben EPIQ-System ermöglicht eine individuelle Versorgung für jeden Patienten mit elektrophysiologischen und strukturellen Herzerkrankungen. VeriSight Pro verfügt über umfassende 3D-Bildgebungsfunktionen, sowohl als Standalone-Lösung als auch in Verbindung mit TEE, um den individuellen Anforderungen jedes Patienten gerecht zu werden.
Präzise Beurteilungen von ASD/PFO
Die 3D-Funktionen von VeriSight Pro geben Ihnen mehr Sicherheit bei der präzisen Beurteilung und Durchführung komplexer ASD- und PFO-Eingriffe.
Optimierte LAAO-Prozeduren
VeriSight Pro unterstützt Sie bei der Erstellung eines moderaten Sedierungsprogramms, das Prozeduren zur Okklusion des linken Vorhofohrs (LAAO) optimiert, Kosten senkt und die Patientenerfahrung verbessert. Sparen Sie durchschnittlich 28 Minuten bei LAAO-Prozeduren, optimieren Sie den Planungsprozess und die Raumnutzung und steigern Sie so die Produktivität Ihrer Einrichtung(2,6).
Optimierte Trikuspidalversorgung
Der Einsatz von 3D ICE in Kombination mit TEE verbessert den Versorgungszugang für Trikuspidalpatienten und optimiert die Bildgebung der Herzklappen. Unsere Recall-Einstellungen ermöglichen es, während des Eingriffs zwischen TEE und 3D ICE zu wechseln, um eine effiziente Versorgung zu gewährleisten, ohne dass die Bildoptimierung und die Ansichten beeinträchtigt werden.
Der VeriSight Pro 3D ICE-Katheter verfügt über eine einzige Bildgebungslösung, mit der sowohl die Ablation bei Vorhofflimmern (Afib) als auch die Okklusion des linken Vorhofohrs (LAAO) mit klinischer Sicherheit durchgeführt werden können. Der optimierte Arbeitsablauf verbessert die Zeit- und Kosteneffizienz.
