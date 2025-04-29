Suchbegriffe

Der Philips VeriSight Pro 3D-Katheter für die intrakardiale Echokardiographie (ICE) wurde entwickelt, um den Standard bei der Elektrophysiologie und bei strukturellen Herzerkrankungen zu verbessern. Als erster ICE-Katheter, bei dem die gleiche 3D-Bildgebungstechnologie wie bei der transösophagealen Echokardiographie (TEE) miniaturisiert wurde, unterstützt dieser Ärzte zuverlässig bei der 2D- und 3D-Bildgebung und gibt ihnen mehr Sicherheit und Kontrolle bei interventionellen Eingriffen.

Philips VeriSight Pro nutzt dieselbe 3D-Bildgebungstechnologie wie TEE, wurde jedoch so miniaturisiert, dass es auf die Spitze eines 9-French-Katheters passt, und bietet leistungsstarke 3D-Bildgebungsfunktionen. Von der Optimierung von LAAO-Prozeduren bis hin zur Ermöglichung von Trikuspidalinterventionen ist VeriSight Pro eine wichtige Lösung für strukturelle Herz- und EP-Programme.

Philips VeriSight Pro nutzt dieselbe 3D-Bildgebungstechnologie wie TEE, wurde jedoch so miniaturisiert, dass es auf die Spitze eines 9-French-Katheters passt, und bietet leistungsstarke 3D-Bildgebungsfunktionen. Von der Optimierung von LAAO-Prozeduren bis hin zur Ermöglichung von Trikuspidalinterventionen ist VeriSight Pro eine wichtige Lösung für strukturelle Herz- und EP-Programme.
Kompatibel mit unseren branchenführenden Ultraschallsystemen EPIQ CVx und CVxi für eine nahtlose Erfahrung. VeriSight ist ein steriler, sterilisierbarer Einwegkatheter, der an die EPIQ-Konsole angeschlossen wird und über die gleiche Tastenbelegung verfügt, die die EPIQ-Benutzer bereits kennen.

Kompatibel mit unseren branchenführenden Ultraschallsystemen EPIQ CVx und CVxi für eine nahtlose Erfahrung. VeriSight ist ein steriler, sterilisierbarer Einwegkatheter, der an die EPIQ-Konsole angeschlossen wird und über die gleiche Tastenbelegung verfügt, die die EPIQ-Benutzer bereits kennen.
Steigern Sie die Effizienz Ihres Labors und reduzieren Sie die Abhängigkeit von Vollnarkosen bei interventionellen Prozeduren mit VeriSight Pro. So optimieren Sie die Abläufe, ohne Kompromisse bei der Versorgungsqualität eingehen zu müssen.

Steigern Sie die Effizienz Ihres Labors und reduzieren Sie die Abhängigkeit von Vollnarkosen bei interventionellen Prozeduren mit VeriSight Pro. So optimieren Sie die Abläufe, ohne Kompromisse bei der Versorgungsqualität eingehen zu müssen.
Steigern Sie das Vertrauen in strukturelle Herzeingriffe mit hervorragenden Bildgebungsfunktionen und umfassenden 3D-Leistungsmerkmalen, einschließlich xPlane-Technologie und multiplanarer Rekonstruktion (MPR). Mit der digitalen iRotate-Steuerung können Sie ganz einfach auf die gewünschten anatomischen Ansichten und Geräte zugreifen, ohne den Katheter manipulieren zu müssen.

Steigern Sie das Vertrauen in strukturelle Herzeingriffe mit hervorragenden Bildgebungsfunktionen und umfassenden 3D-Leistungsmerkmalen, einschließlich xPlane-Technologie und multiplanarer Rekonstruktion (MPR). Mit der digitalen iRotate-Steuerung können Sie ganz einfach auf die gewünschten anatomischen Ansichten und Geräte zugreifen, ohne den Katheter manipulieren zu müssen.
Die neue Recall-Einstellung zum Umschalten zwischen TEE und ICE auf demselben EPIQ-System ermöglicht eine individuelle Versorgung für jeden Patienten mit elektrophysiologischen und strukturellen Herzerkrankungen. VeriSight Pro verfügt über umfassende 3D-Bildgebungsfunktionen, sowohl als Standalone-Lösung als auch in Verbindung mit TEE, um den individuellen Anforderungen jedes Patienten gerecht zu werden.

Die neue Recall-Einstellung zum Umschalten zwischen TEE und ICE auf demselben EPIQ-System ermöglicht eine individuelle Versorgung für jeden Patienten mit elektrophysiologischen und strukturellen Herzerkrankungen. VeriSight Pro verfügt über umfassende 3D-Bildgebungsfunktionen, sowohl als Standalone-Lösung als auch in Verbindung mit TEE, um den individuellen Anforderungen jedes Patienten gerecht zu werden.
Die 3D-Funktionen von VeriSight Pro geben Ihnen mehr Sicherheit bei der präzisen Beurteilung und Durchführung komplexer ASD- und PFO-Eingriffe.

Die 3D-Funktionen von VeriSight Pro geben Ihnen mehr Sicherheit bei der präzisen Beurteilung und Durchführung komplexer ASD- und PFO-Eingriffe.
VeriSight Pro unterstützt Sie bei der Erstellung eines moderaten Sedierungsprogramms, das Prozeduren zur Okklusion des linken Vorhofohrs (LAAO) optimiert, Kosten senkt und die Patientenerfahrung verbessert. Sparen Sie durchschnittlich 28 Minuten bei LAAO-Prozeduren, optimieren Sie den Planungsprozess und die Raumnutzung und steigern Sie so die Produktivität Ihrer Einrichtung(2,6).

Der Einsatz von 3D ICE in Kombination mit TEE verbessert den Versorgungszugang für Trikuspidalpatienten und optimiert die Bildgebung der Herzklappen. Unsere Recall-Einstellungen ermöglichen es, während des Eingriffs zwischen TEE und 3D ICE zu wechseln, um eine effiziente Versorgung zu gewährleisten, ohne dass die Bildoptimierung und die Ansichten beeinträchtigt werden.

Der VeriSight Pro 3D ICE-Katheter verfügt über eine einzige Bildgebungslösung, mit der sowohl die Ablation bei Vorhofflimmern (Afib) als auch die Okklusion des linken Vorhofohrs (LAAO) mit klinischer Sicherheit durchgeführt werden können. Der optimierte Arbeitsablauf verbessert die Zeit- und Kosteneffizienz.

Philips VeriSight Pro nutzt dieselbe 3D-Bildgebungstechnologie wie TEE, wurde jedoch so miniaturisiert, dass es auf die Spitze eines 9-French-Katheters passt, und bietet leistungsstarke 3D-Bildgebungsfunktionen. Von der Optimierung von LAAO-Prozeduren bis hin zur Ermöglichung von Trikuspidalinterventionen ist VeriSight Pro eine wichtige Lösung für strukturelle Herz- und EP-Programme.

Philips VeriSight Pro nutzt dieselbe 3D-Bildgebungstechnologie wie TEE, wurde jedoch so miniaturisiert, dass es auf die Spitze eines 9-French-Katheters passt, und bietet leistungsstarke 3D-Bildgebungsfunktionen. Von der Optimierung von LAAO-Prozeduren bis hin zur Ermöglichung von Trikuspidalinterventionen ist VeriSight Pro eine wichtige Lösung für strukturelle Herz- und EP-Programme.
Kompatibel mit unseren branchenführenden Ultraschallsystemen EPIQ CVx und CVxi für eine nahtlose Erfahrung. VeriSight ist ein steriler, sterilisierbarer Einwegkatheter, der an die EPIQ-Konsole angeschlossen wird und über die gleiche Tastenbelegung verfügt, die die EPIQ-Benutzer bereits kennen.

Kompatibel mit unseren branchenführenden Ultraschallsystemen EPIQ CVx und CVxi für eine nahtlose Erfahrung. VeriSight ist ein steriler, sterilisierbarer Einwegkatheter, der an die EPIQ-Konsole angeschlossen wird und über die gleiche Tastenbelegung verfügt, die die EPIQ-Benutzer bereits kennen.
Steigern Sie die Effizienz Ihres Labors und reduzieren Sie die Abhängigkeit von Vollnarkosen bei interventionellen Prozeduren mit VeriSight Pro. So optimieren Sie die Abläufe, ohne Kompromisse bei der Versorgungsqualität eingehen zu müssen.

Steigern Sie die Effizienz Ihres Labors und reduzieren Sie die Abhängigkeit von Vollnarkosen bei interventionellen Prozeduren mit VeriSight Pro. So optimieren Sie die Abläufe, ohne Kompromisse bei der Versorgungsqualität eingehen zu müssen.
Steigern Sie das Vertrauen in strukturelle Herzeingriffe mit hervorragenden Bildgebungsfunktionen und umfassenden 3D-Leistungsmerkmalen, einschließlich xPlane-Technologie und multiplanarer Rekonstruktion (MPR). Mit der digitalen iRotate-Steuerung können Sie ganz einfach auf die gewünschten anatomischen Ansichten und Geräte zugreifen, ohne den Katheter manipulieren zu müssen.

Steigern Sie das Vertrauen in strukturelle Herzeingriffe mit hervorragenden Bildgebungsfunktionen und umfassenden 3D-Leistungsmerkmalen, einschließlich xPlane-Technologie und multiplanarer Rekonstruktion (MPR). Mit der digitalen iRotate-Steuerung können Sie ganz einfach auf die gewünschten anatomischen Ansichten und Geräte zugreifen, ohne den Katheter manipulieren zu müssen.
Die neue Recall-Einstellung zum Umschalten zwischen TEE und ICE auf demselben EPIQ-System ermöglicht eine individuelle Versorgung für jeden Patienten mit elektrophysiologischen und strukturellen Herzerkrankungen. VeriSight Pro verfügt über umfassende 3D-Bildgebungsfunktionen, sowohl als Standalone-Lösung als auch in Verbindung mit TEE, um den individuellen Anforderungen jedes Patienten gerecht zu werden.

Die neue Recall-Einstellung zum Umschalten zwischen TEE und ICE auf demselben EPIQ-System ermöglicht eine individuelle Versorgung für jeden Patienten mit elektrophysiologischen und strukturellen Herzerkrankungen. VeriSight Pro verfügt über umfassende 3D-Bildgebungsfunktionen, sowohl als Standalone-Lösung als auch in Verbindung mit TEE, um den individuellen Anforderungen jedes Patienten gerecht zu werden.
Die 3D-Funktionen von VeriSight Pro geben Ihnen mehr Sicherheit bei der präzisen Beurteilung und Durchführung komplexer ASD- und PFO-Eingriffe.

Die 3D-Funktionen von VeriSight Pro geben Ihnen mehr Sicherheit bei der präzisen Beurteilung und Durchführung komplexer ASD- und PFO-Eingriffe.
VeriSight Pro unterstützt Sie bei der Erstellung eines moderaten Sedierungsprogramms, das Prozeduren zur Okklusion des linken Vorhofohrs (LAAO) optimiert, Kosten senkt und die Patientenerfahrung verbessert. Sparen Sie durchschnittlich 28 Minuten bei LAAO-Prozeduren, optimieren Sie den Planungsprozess und die Raumnutzung und steigern Sie so die Produktivität Ihrer Einrichtung(2,6).

Der Einsatz von 3D ICE in Kombination mit TEE verbessert den Versorgungszugang für Trikuspidalpatienten und optimiert die Bildgebung der Herzklappen. Unsere Recall-Einstellungen ermöglichen es, während des Eingriffs zwischen TEE und 3D ICE zu wechseln, um eine effiziente Versorgung zu gewährleisten, ohne dass die Bildoptimierung und die Ansichten beeinträchtigt werden.

Der VeriSight Pro 3D ICE-Katheter verfügt über eine einzige Bildgebungslösung, mit der sowohl die Ablation bei Vorhofflimmern (Afib) als auch die Okklusion des linken Vorhofohrs (LAAO) mit klinischer Sicherheit durchgeführt werden können. Der optimierte Arbeitsablauf verbessert die Zeit- und Kosteneffizienz.

Produktspezifikationen
Produktspezifikationen
Katalognummer
  • VSICE3D
Außendurchmesser
  • 9 F
Mindestgröße der Einführhilfe
  • 10 F
Arbeitslänge
  • 90 cm
Gelenksegmentlänge
  • 7,5 cm
Länge der festen distalen Spitze
  • 2 cm
Abwinkelungsbereich
  • 120° 4-Wege-Abwinkelung
Kompatibilität
  • EPIQ 7C
  • EPIQ CVx
  • EPIQ CVxi
Breitband-Frequenzbereich
  • 4 bis 10 MHz
Schallkopftyp
  • xMATRIX
Anzahl der Elemente
  • 840
Sichtfeld
  • 90°
Volumen-Sichtfeld
  • 90° x 90°
Bildgebungsbetriebsarten
Bildgebungsbetriebsarten
2D-Bildgebung
  • Y
Live-3D-Echo (3D-Volumenbildgebung)
  • Y
Live-3D-Farbdoppler-Bildgebung
  • Y
Spektral-Doppler (PW/CW)
  • Y
iRotate-Echo (digitale Steuerung)
  • Y
Live-xPlane-Bildgebung
  • Y
Neue voreingestellte Erwachsenenkarte
  • Y
Einfache Schnellwinkeleinstellung und 2D/3D-Flyouts
  • Y
2D-Echo Image Boost
  • Y – 3 Optionen
3D-Echo-Bildqualität
  • Y – 5 Optionen
xPlane-Schnellwinkeleinstellung
  • Y – 5 Optionen
1-Schlag-Erfassung in Echtzeit für 3D-Farbvolumen
  • Y
  • 1. Sanchez CE., Yakubov SJ.Simplifying Transcatheter Tricuspid Valve Replacement with 3D Intracardiac Echocardiography. JSoc CardiovascAngiogrInterv. 2024.
  • 2. Hoffman SJ., et al. Mitral Valve Transcatheter Edge-to-Edge Repair Performed Exclusively with 3D Intracardiac EchocardiographyandModerate Sedation. J Soc Cardiovasc AngiogrInterv. 2023;2:100537.
  • 3. Agasthi P., et al. Percutaneous Debulking of Pulmonary Prosthetic Valve Endocarditis Using Intracardiac Echocardiographic Guidance. JACC Cardiovasc Interv. 2023;16(8).
  • 4. Kaplan RM., et al. Use of a Novel 4D Intracardiac Echocardiography Catheter to Guide Interventional Electrophysiology Procedures. J Cardiovasc Electrophysiol. 2021;32:3117–3124.
  • 5. AlkhouliM., et al. First Experience with a Novel Live 3D ICE Catheter to Guide Transcatheter Structural Heart Interventions. JACC Cardiovasc Imaging. 2022;15(8):1502–1509.
  • 6. Alkhouliet al. Multicenter Experience With a Novel Real-Time 3- Dimensional Intracardiac Echocardiography Catheter to Guide Interventional Cardiac Procedures. J Am Heart Assoc. 2025;14:e037019. DOI: 10.1161/JAHA.124.037019.
  • 7. BluszteinDI., et al. 3D Intracardiac Echocardiography in Mitral Transcatheter Edge-to-Edge Repair. J Am Coll CardiolCase Rep. 2022;4(13):780–786.
  • 8. AlkhouliM., et al. First-in-Human Use of a Novel Live 3D Intracardiac Echo Probe to Guide Left Atrial Appendage Closure. JACC Cardiovasc Interv. 2021;14(21).
  • 9. Sularz A., et al. Safety and Feasibility of 3D Intracardiac Echocardiography in Guiding Left Atrial Appendage Occlusion With WATCHMAN FLX. JACC Adv. 2025;4:101570. https://doi.org/10.1016/j.jacadv.2024.101570.
  • Lesen Sie stets die Produktaufschrift und befolgen Sie die Gebrauchsanweisung. Philips Medizinprodukte sind nur von Ärzten und Teams zu verwenden, die im Bereich interventioneller Prozeduren geschult sind. Dies schließt auch eine Schulung zur Verwendung dieses Produkts ein. Die Produktverfügbarkeit kann je nach Land variieren. Bitte fragen Sie dazu Ihr Philips Vertriebsteam. © 2025 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten. Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder ihrer jeweiligen Inhaber. Philips behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

