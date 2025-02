Ein-Patienten-SpO₂-Wickelsensor für Neugeborene/Kleinkinder/Erwachsene

Der Philips Pulsoxymetrie-Sensor M1133A ermöglicht eine kontinuierliche, nichtinvasive Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung. Der Wickelsensor M1133A wurde für die mehrtägige Verwendung bei einem Patienten entwickelt, besteht aus weichem und flexiblem Material und ist latexfrei. Er kann zur Messung der Pulsoxymetrie an der Hand bzw. am Fuß (bei Patienten unter 3 kg), am großen Zeh bzw. Daumen (bei Kindern zwischen 10 und 20 kg) oder an einem beliebigen Finger außer dem Daumen (bei Patienten über 40 kg) angelegt werden.

